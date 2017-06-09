Чего добилась Эльвира Набиуллина на посту главы Банка России

ТАСС-ДОСЬЕ. Госдума проголосовала за продление полномочий главы Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет. Новый срок полномочий Набиуллиной в качестве председателя ЦБ РФ начнется 24 июня 2017 года.

Отзывы лицензий у банков

Эльвира Набиуллина вступила в должность руководителя ЦБ РФ 24 июня 2013 г. В тот же день в интервью газете "Коммерсантъ" она заявила, что одним из приоритетных направлений деятельности регулятора станет развитие надзора за кредитными организациями. С июля 2013 г. ЦБ РФ приступил к отзыву лицензий у проблемных банков и небанковских кредитных организаций (НКО). Всего за это время были отозваны лицензии у 324 банков и НКО. Если на 1 июня 2013 г. в России действовали 956 кредитных организаций, то к 1 мая 2017 г. их осталось 600.

Среди банков, у которых были отозваны лицензии, 12 входили в первую сотню по размеру активов. Крупнейшими из них стали Внешпромбанк (40-е место по размеру активов, лицензия отозвана 21 января 2016 г.), Татфондбанк (42-е место, 3 марта 2017 г.) и "Российский кредит" (45-е место, 24 июля 2015 г.).

Эльвира Набиуллина неоднократно подчеркивала, что лицензии отзываются в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием или совершаемыми сомнительными операциями. Согласно материалам ЦБ, наиболее распространенной причиной отзыва лицензий стало вовлечение банков в сомнительные операции: за это была прекращена деятельность 161 кредитной организации.

Как показывает статистика, с 2013 г. ощутимо сократился объем сомнительных операций в платежном балансе РФ. Если в первом полугодии 2013 г. этот показатель составлял 17,4 млрд долларов США, то во втором полугодии 2016 г. уменьшился в 42 раза и составил 405 млн долларов.

При Набиуллиной ЦБ РФ не во всех случаях прибегал к отзывам лицензии при возникновении у банков проблем. Так, с 2013 г. была проведена процедура санации (финансового оздоровления) у таких крупных кредитных организаций, как Банк "Траст" (входил в топ-30 по размеру активов), "Уралсиб" (топ-20), "Пересвет" (топ-100) и др.

228 банков из 324, лишившихся лицензии, входили в систему страхования вкладов. Всего отзывы лицензии или санации затронули 6,5 млн россиян. С 2013 г. по июнь 2017 г. Агентство по страхованию вкладов выплатило возмещения на общую сумму 1 трлн 386,9 млрд руб.

Курс рубля

Согласно статье 75 Конституции РФ, Центральный банк является единственным источником денежной эмиссии в России, его основная функция состоит в защите и обеспечении устойчивости национальной денежной единицы, рубля. К примеру, во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. ЦБ РФ для удержания курса продал на внутреннем валютном рынке 177 млрд 491 млн долларов США и 32 млрд 538 млн евро.

После снижения цен на нефть осенью 2014 г. и последовавшего резкого ослабления рубля ЦБ РФ начал крупные валютные интервенции. Всего с октября 2014 г. по февраль 2015 г. Банк России для стабилизацию курса продал на внутреннем валютном рынке 44 млрд 532 млн долларов.

10 ноября 2014 г. ЦБ РФ объявил об упразднении интервала допустимых значений стоимости бивалютной корзины, тем самым отпустив рубль "в свободное плавание". Со 2 февраля 2015 г. Банк России ни разу не продавал валюту. В мае - июле 2015 г. он, напротив, купил 10 млрд 122 млн долларов, с тех пор никаких валютных интервенций не совершал.

В отличие от 2008-2009 гг., когда ЦБ РФ удалось вернуть курс рубля практически на докризисные позиции, проводимая руководством Центробанка политика привела к тому, что рубль ослаб по сравнению к доллару и евро. Если 24 июня 2013 г. доллар стоил 31,79 руб., а евро - 41,44 руб., то на 9 июня курс установлен на уровне 56,99 руб. за доллар (падение на 79%) и 61,15 руб. за евро (падение на 48%).

На критику в свой адрес Набиуллина в 2016 г. ответила, что введенный "плавающий курс работает как встроенный стабилизатор экономики, смягчающий воздействие внешних шоков". По ее мнению, если бы регулятор не отказался от поддержки стабильного курса рубля, экономический спад мог быть глубже.

Таргетирование инфляции

Отказавшись от поддержания курса рубля валютными интервенциями, ЦБ РФ перешел к режиму таргетирования инфляции, т. е. поставил перед собой главную цель - достижение ценовой стабильности.

В 2013 г. годовая инфляция в России составила 6,5%. В 2014 г. под воздействием падения нефтяных котировок и курса рубля цены выросли на 11,4%, а в 2015 г. - на 12,91%. Однако уже в 2016 г. индекс потребительских цен в России составил в годовом исчислении 5,4% - это рекордно низкий показатель в современной истории России. ЦБ РФ ожидает, что по итогам 2017 г. инфляция окажется чуть выше 4%.

Ключевая ставка

При Эльвире Набиуллиной, в сентябре 2013 г., ЦБ РФ установил параметр ключевой ставки - годового процента, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам, к которому привязаны все остальные ставки по операциям Банка России. С этого момента изменение ключевой ставки стало основным инструментом Центробанка по обеспечению финансовой стабильности в России.

Первоначально ключевая ставка ЦБ РФ составляла 5,5% и сохранялась до весны 2014 г. Из-за начала конфликта на Украине, ослабления рубля, роста темпов инфляции, введения санкций против российских компаний, а также других факторов ЦБ начал повышать ставку. В декабре 2014 г., когда из-за действий валютных спекулянтов произошло резкое падение курса рубля, Банк России увеличил показатель до 17% годовых.

30 января 2015 г. ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 15%, объяснив это тем, что предыдущий подъем привел к стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий. Впоследствии ключевая ставка неоднократно снижалась и 28 апреля 2017 г. достигла 9,25% годовых.

Денежное и наличное обращение

Для обеспечения финансовой стабильности ЦБ РФ при Эльвире Набиуллиной не прибегал к резкому увеличению эмиссии денег. С 1 июня 2013 г. по 1 мая 2017 г. денежная масса (М2) в России увеличилась с 27,6 трлн руб. до 38,7 трлн руб. (рост на 40%). При этом за аналогичный период 2009-2013 гг. денежная масса выросла с 12,3 трлн до 27,6 трлн руб., т. е. на 124%.

В 2014 г. и 2015 г. Банк России выпускал памятные купюры номиналом в 100 руб., посвященные зимней Олимпиаде в Сочи и воссоединению Крыма с Россией. В 2017 г. в обращение поступят новые банкноты номиналом 200 и 2000 руб. Новых модификаций купюр остальных номиналов в 2013-2017 гг. не выпускалось.

Кроме того, 11 декабря 2013 г. Центральный банк РФ утвердил графическое обозначение рубля - изображение буквы "Р" с чертой посередине.

Критика и поддержка

Набиуллину часто критиковали за нежелание поддерживать стабильный курс рубля при помощи валютных интервенций и за повышение ключевой ставки. Например, советник президента РФ Сергей Глазьев, а также руководители думских фракций Геннадий Зюганов (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) утверждали, что действия ЦБ приведут к прекращению кредитования реального производства и последующему краху экономики.

Вместе с тем, по итогам 2015 г. эксперты европейского журнала "Евромани" назвали Набиуллину лучшим председателем центробанка в мире, в 2016 г. ее деятельность положительно оценила американская газета "Уолл стрит джорнал", назвав ее "женщиной, которая возродила российские рынки". По итогам того же года она была названа лучшим главой центробанков по версии журнала "Бэнкер".

Выдвигая Набиуллину на второй срок, 22 марта 2013 г. президент РФ Владимир Путин положительно охарактеризовал ее деятельность на посту главы ЦБ: "Вы возглавили Центральный банк в сложное для мировой и российской экономики время... Что бы в это сложное время Центральный банк ни делал, какие бы шаги он ни предпринимал, это всегда вызывает реакцию и экспертных кругов, и реакцию общественности, и мнение всегда расходится по поводу того, что и как делает Центральный банк... Под вашим руководством Центробанк сделал очень много для стабилизации ситуации в экономике в целом", - заявил глава государства. 0сау/стк.