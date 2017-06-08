Мурманский порт побил пятилетний рекорд по объемам доставки рыбы

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МУРМАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Мурманский морской рыбный порт (ММРП) в мае получил рекордный за последние пять лет объем рыбы от добывающих компаний. Об этом сообщили в пресс-службе порта.
"За месяц заполярные рыбаки привезли в Мурманск 21,5 тыс. тонн рыбы и рыбопродукции, это на 48,3% больше, чем в мае прошлого года. Более того, это лучший результат за последние пять лет", - сказали в порту. Предыдущие рекорды были установлены в мае 2013 и 2014 годов, когда объемы поставок составили 20,1 тыс. тонн.
Итоги первых пяти месяцев 2017 года также показывают положительную динамику. Рост выгрузки рыбопродукции составил 10,2% к аналогичному периоду 2016 года. Общий грузооборот порта вырос на 16,8% до 140,5 тыс. тонн против 120,3 тыс. тонн в январе - мае 2016 года.
По сравнению с апрелем 2017 года в мае увеличилось и количество судов, разгружавших уловы в Мурманской порту - до 111 против 80 месяцем ранее. Из транспорта по объемам доставки рекордсменом стал "Выборгский", из его трюмов портовики выгрузили 1,1 тыс. тонн рыбы. Почти столько же доставил в порт большой траулер "Беломорск".
Рост объемов портовики объясняют сезонным смещением районов добычи в восточную часть Баренцева моря, ближе к Мурманску, а также хорошей промысловой обстановкой.