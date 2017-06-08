Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мурманский порт побил пятилетний рекорд по объемам доставки рыбы

Экономика и бизнес
8 июня, 16:52 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 8, июня. /ТАСС

Как сообщили в пресс-службе порта, по сравнению с 2016 годом общий грузооборот вырос почти на 17% и составил 140,5 тыс. тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Мурманский морской рыбный порт (ММРП) в мае получил рекордный за последние пять лет объем рыбы от добывающих компаний. Об этом сообщили в пресс-службе порта.

"За месяц заполярные рыбаки привезли в Мурманск 21,5 тыс. тонн рыбы и рыбопродукции, это на 48,3% больше, чем в мае прошлого года. Более того, это лучший результат за последние пять лет", - сказали в порту. Предыдущие рекорды были установлены в мае 2013 и 2014 годов, когда объемы поставок составили 20,1 тыс. тонн.

Итоги первых пяти месяцев 2017 года также показывают положительную динамику. Рост выгрузки рыбопродукции составил 10,2% к аналогичному периоду 2016 года. Общий грузооборот порта вырос на 16,8% до 140,5 тыс. тонн против 120,3 тыс. тонн в январе - мае 2016 года.

По сравнению с апрелем 2017 года в мае увеличилось и количество судов, разгружавших уловы в Мурманской порту - до 111 против 80 месяцем ранее. Из транспорта по объемам доставки рекордсменом стал "Выборгский", из его трюмов портовики выгрузили 1,1 тыс. тонн рыбы. Почти столько же доставил в порт большой траулер "Беломорск".

Рост объемов портовики объясняют сезонным смещением районов добычи в восточную часть Баренцева моря, ближе к Мурманску, а также хорошей промысловой обстановкой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
3
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизмене
4
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
5
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
6
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
7
Захарова: Польша подтвердила отсутствие претензий к РФ по расследованию катастрофы Ту-154М
Темы дня
Загрузка...
Реклама