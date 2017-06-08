Хлопонин: правительство поддерживает маркировку пива акцизными марками

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство РФ поддерживает маркировку пива акцизными марками, об этом сообщил журналистам в четверг вице-премьер Александр Хлопонин.
"У нас Росалкогольрегулирование не может выдвигать какие-то предложения, если они не поддержаны в правительстве, это обсуждается в правительстве, потом это выходит на нашу правительственную комиссию... Да, поддерживается", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли правительство РФ предложение ввести маркировку пива специальными акцизами.
Хлопонин не уточнил, когда может быть введена такая маркировка.
Как ранее сообщал ТАСС, Росалкогольрегулирование (Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка) поддерживает маркировку пива и пивных напитков федеральными специальными акцизными марками. Это следует из письма главы ведомства Игоря Чуяна депутату Госдумы Андрею Голушко (копия письма имеется в распоряжении ТАСС).
При этом Чуян подчеркивает, что вопрос нуждается в тщательной проработке из-за большого разнообразия материалов для изготовления упаковки, ее различных объемов, а также возможности продажи этой продукции на розлив.
Ранее Национальный союз защиты прав потребителей предложил начать маркировать пиво и пивные напитки акцизными марками.