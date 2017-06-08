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Объем торгов евробондами на Мосбирже вырос в четыре раза с момента запуска инструмента

Экономика и бизнес
8 июня, 17:23 UTC+3 ЛИМАССОЛ ЛИМАССОЛ 8, июня. /ТАСС

Российские инвесторы получили возможность купить евробонды на Московской бирже в конце 2014 года, сейчас на на ней торгуются 48 выпусков таких бумаг

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛИМАССОЛ, 8 июня. /ТАСС/. Объем торгов евробондами на Московской бирже составил $221 млн в I квартале 2017 года - это в 4 раза больше с момента запуска инструмента в аналогичном периоде 2015 года. Об этом сообщил начальник управления продаж на рынке долгового капитала и структурных инструментов торговой площадки Андрей Бобовников на облигационном конгрессе Cbonds на Кипре.

"Этому способствовала программа биржи по расплитовке лотов и маркет-мейкингу. Она была запущена в сентябре 2015 года с целью привлечения физлиц на фондовый рынок ", - сообщил он.

Российские инвесторы получили возможность купить евробонды на Московской бирже в конце 2014 года, сейчас на на ней торгуются 48 выпусков таких бумаг. В сентябре 2015 года биржа запустила программу маркет-мейкинга и пониженного лота, чтобы увеличить ликвидность и объемы торгов.

Если в I квартале 2015 года объем торгов евробондами на Московской бирже составил $54,4 млн, то после запуска программы - в IV квартале 2015 года - российские инвесторы наторговали этими бумагами на $107 млн, следует из презентации Бобовникова. По итогам I квартала 2017 года эта цифра достигла $221 млн.

На западных биржах евробонды торгуются только большими лотами - по $100-200 тыс. Так же было и на Московской бирже при запуске этого инструмента. Но в сентябре 2015 года площадка ввела программу пониженного лота - по $1000, чтобы инструмент стал доступен для розничного инвестора, сообщил Бобовников.

Тогда же биржа запустила программу маркет-мейкинга. Она предполагает, что маркет-мейкер (профучастник рынка ценных бумаг) за вознаграждение от биржи поддерживает ликвидность определенной бумаги. То есть маркет-мейкер на протяжении определенного времени должен держать котировки по бумаге с минимальным спрэдом ( разница между ценой покупки и продажи) - это дает возможность физлицу почти в любой момент торгового дня купить или продать актив.

По словам Бобовникова, биржа уже отменила программу маркет-мейкинга в I квартале 2017 года после достижения цели по объему торгов. Несмотря на это, активность инвесторов на этом рынке остается примерно на тех же уровнях. Биржа продолжает работать над увеличением количества евробондов с пониженным лотом, заключил он.

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Источник: "Газпром" разместит евробонды во франках в начале июля

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