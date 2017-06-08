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"Яндекс": требование удалять ссылки на запрещенные ресурсы из поисковой выдачи избыточно

Экономика и бизнес
8 июня, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Как отметили в компании, даже если ссылка на какой-либо ресурс будет находиться в поисковой выдаче, это не означает, что пользователь, перейдя по ней, сможет получить доступ к ресурсу

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Компания "Яндекс" считает, что предусмотренные внесенным в четверг в Госдуму законопроектом о запрете технологий, позволяющих просмотр заблокированных сайтов, требования к операторам поисковых система удалять ссылки на запрещенные ресурсы из поисковой выдачи являются избыточными. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы считаем, что возложение таких обязанностей на поисковые системы является избыточным. Даже если ссылка на какой-либо ресурс будет находиться в поисковой выдаче, это не означает, что пользователь, перейдя по ссылке, сможет получить доступ к ресурсу, если ресурс был заблокирован оператором связи либо иным образом", - сообщили в компании. "Таким образом, ограничение доступа к ресурсам должно осуществляться не на уровне поисковых систем, так как поисковые системы не предоставляют доступа к каким-либо ресурсам", - отметили в "Яндексе".

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Внесенный законопроект предполагает обязать операторов поисковиков удалять информацию о запрещенных сайтах из поисковой выдачи, за неисполнение этого требования предусмотрен штраф.

В "Яндексе" отметили, что "достаточно настороженно" относятся к законопроектам о блокировках. "Текущая практика показывает, что присутствующие на данный момент в них формулировки требуют скорее уточнений, чем новых категорий", - пояснили в компании.

Ранее в компании заявляли, что блокировка по доменным именам и IP-адресам может привести к блокировке добросовестных интернет-ресурсов и негативно сказаться на российской интернет-индустрии в целом.

"Все упиралось и упирается в возможности технологической инфраструктуры. Следует отметить, что в текущей версии законопроект использует крайне широкие формулировки, в связи с чем невозможно оценить, к кому именно будут применяться его требования", - резюмировали в компании.

В Google, Microsoft и Mail.ru Group не стали комментировать инициативу депутатов. Также воздержались от комментариев в Минкомсвязи.

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