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"ЛокоТех" внедрит систему интеллектуального анализа данных

Экономика и бизнес
8 июня, 19:37 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 8, июня. /ТАСС

Система позволит в ближайшей перспективе перейти к "умному" ремонту тягового подвижного состава российских железных дорог

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СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Группа компаний "ЛокоТех" внедрит систему интеллектуального анализа, которая позволит перейти к "умному" ремонту тягового подвижного состава российских железных дорог в ближайшей перспективе. Об этом заявил генеральный директор ГК "ЛокоТех" Алексей Белинский на форуме "Стратегическое партнерство 1520" в Сочи.

"Переход к инновационной экономике невозможен без внедрения новых технологий на транспорте и в машиностроении. Мы создаем систему интеллектуального анализа данных, чтобы повысить производительность локомотивного комплекса России, и рассчитываем на кооперацию с нашим ключевым партнером - РЖД", - отметил Белинский.

Он подчеркнул: чтобы повысить процент корректных данных и качественно улучшить процесс принятия решений, важно преобразовать производственную информацию в полезную. После этого локомотиворемонтный комплекс сможет перейти от модели "ликвидации последствий" к модели "управления событиями". "Внедрение интеллектуальной системы ремонта увеличит скорость принятия обоснованных решений и качество технологических операций и повысит коэффициент технической готовности локомотивного парка", - сказал Белинский.

По его словам, это позволит сократить внеплановое техобслуживание и увеличит эффективность планирования запасов и человеческих ресурсов в целом. "В перспективе система сама сможет определить вероятность отказа узлов оборудования и спрогнозировать это в ближайшие 100 часов, рассчитать остаточный ресурс узла, выявить предотказные состояния в работе оборудования и нарушения режимов эксплуатации", - рассказал представитель компании.

"Умный локомотив"

Проект компании "ЛокоТех" направлен на создание парка "умных локомотивов", при этом отслеживать состояние каждой единицы тягового подвижного состава можно будет в онлайн- режиме.

Сейчас система "Умный локомотив" активно внедряется и уже анализирует более 200 параметров работы оборудования тепловозов. При этом, как показал пилотный проект, система способна обнаружить более 60 видов нарушений в работе оборудования и режимах эксплуатации локомотивов.

"Локомотивные технологии" ("ЛокоТех") - крупнейший провайдер сервисных услуг по обслуживанию локомотивного парка на сети железных дорог 1520 мм (широкая колея). Ежегодно обслуживает более 15 тыс. локомотивов. В периметр группы управляемых активов входят ООО "ТМХ-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ТМХС-Лизинг", ООО "Торговый дом ТМХС", ООО "АВП-Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и другие компании. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и более 90 сервисных депо по всей России.

Международный форум "Стратегическое партнерство 1520" - крупнейшая деловая встреча лидеров железнодорожного бизнеса. В мероприятии ежегодно принимают участие порядка 1,4 тыс. специалистов из более чем 30 государств. Аудиторию форума составляют ведущие компании транспортного сектора России, стран СНГ и Евросоюза.

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