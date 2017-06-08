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Единороссы планируют на 24 июля форум "Городская среда" в Краснодаре с участием Медведева

Экономика и бизнес
8 июня, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

По словам секретаря Генсовета "Единой России" Сергея Неверова, "председатель партии также планирует принять участие в этом мероприятии"

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" планирует провести 24 июля в Краснодаре форум "Городская среда", участие в нем может принять председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщил в четверг на заседании президиума Генсовета единороссов секретарь Генсовета Сергей Неверов.

"Мы планируем провести большое мероприятие (форум "Городская среда"), на которое пригласить мэров городов, руководителей от исполнительной власти, наших активистов, кураторов (партийных) проектов, Минстрой, сделать это в Краснодаре 24 июля", - проинформировал он.

По словам Неверова, "председатель партии также планирует принять участие в этом мероприятии".

Кроме того, уточнил секретарь Генсовета единороссов, 20 июня в Ярославле при участии "Единой России" пройдет 15-й гражданский форум.

Он напомнил, что ранее в Ярославле ежегодно проходил региональный гражданский форум. "В этом году организаторы - Общественная палата - обратились к нам (с предложением) быть соорганизаторами и, соответственно, принять участие в его подготовке и проведении", - отметил Неверов. Поскольку партия также планировала проведение в Ярославле форума по НКО, но в другие даты, было принято решение объединить два этих мероприятия, пояснил он. При этом секретарь Генсовета указал, что "это будет не просто партийный форум, а гражданский с участием партии".

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