Кабмин утвердил правила выдачи банками с госучастием кредитов МСП по льготной ставке

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.

"Предусматривается, что крупные банки с государственным участием будут предоставлять льготные кредиты субъектам МСП. Правилами установлены цели, условия и порядок предоставления субсидий российским банкам на эти цели. Отбор банков и утверждение лимитов субсидий для банков будет проводиться по результатам рассмотрения образованной Минэкономразвития России Комиссией по вопросам о предоставлении субсидии представленных заявок и планов-графиков банков. Правилами определены критерии отбора уполномоченных банков и условия предоставления субсидий", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что субсидии будут предоставляться отобранным банкам на основании соглашения с Минэкономразвития России.