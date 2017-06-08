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Кабмин утвердил правила выдачи банками с госучастием кредитов МСП по льготной ставке

Экономика и бизнес
8 июня, 21:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Субсидии будут предоставляться отобранным банкам на основании соглашения с Минэкономразвития России

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.

"Предусматривается, что крупные банки с государственным участием будут предоставлять льготные кредиты субъектам МСП. Правилами установлены цели, условия и порядок предоставления субсидий российским банкам на эти цели. Отбор банков и утверждение лимитов субсидий для банков будет проводиться по результатам рассмотрения образованной Минэкономразвития России Комиссией по вопросам о предоставлении субсидии представленных заявок и планов-графиков банков. Правилами определены критерии отбора уполномоченных банков и условия предоставления субсидий", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что субсидии будут предоставляться отобранным банкам на основании соглашения с Минэкономразвития России.

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