Акционеры Yahoo одобрили продажу основных активов компании за $4,48 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Акционеры американской интернет-компании Yahoo одобрили продажу основной части ее активов телекоммуникационной корпорации Verizon за 4,48 млрд долларов. Об этом сообщил онлайн-портал Business Insider.

Как ожидают в Yahoo, сделка будет закрыта 13 июня этого года. Компания продает свой основной интернет-бизнес, включая поисковую систему, службы электронной почты и новостей, которые являются наиболее привлекательными для инвесторов активами.

В Yahoo предполагали, что сделка, о которой было объявлено в июле прошлого года, будет закрыта в первом квартале текущего года. Однако этот процесс затянулся ввиду скандала, связанного с вскрывшейся информацией о проведенных в отношении компании двух крупных хакерских атаках. В Verizon заявляли, что им необходимо получить полное представление о масштабе последствий взломов, приведших к хищению данных более 1,5 млрд пользователей, и о том, как это повлияло на материальное положение Yahoo.

Как ранее сообщалось, после продажи президент и главный исполнительный директор Yahoo Марисса Майер покинет совет директоров. Сама компания будет переименована в Altaba, в ее совете директоров останется пять членов. Согласно условиям сделки, компания сохранит пакет акций в китайской Alibaba Group, а также часть своих патентов.

Yahoo - основанная в 2004 году американская компания со штаб-квартирой в городе Саннивейл (штат Калифорния), специализирующаяся на проектах и услугах в интернете. Владеет поисковой системой с одноименным названием, также предоставляет услуги электронной почты. Verizon является крупнейшей телекоммуникационной компанией в США. Она была основана в 1983 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.