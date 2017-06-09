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Медведев в Подмосковье обсудит ход строительства Центральной кольцевой автодороги

Экономика и бизнес
9 июня, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Премьер-министр РФ также посетит штаб строительства

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 июня в Подмосковье ознакомится с ходом возведения Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, соответствующее совещание глава кабмина проведет в штабе строительства пятой секции нового кольца. В нем примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, глава Минтранса Максим Соколов, глава Минприроды Сергей Донской, министр экономического развития Максим Орешкин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах.

Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги примерно в 50 км от МКАД является одним из приоритетных государственных инфраструктурных проектов. Возведение ЦКАД ведется в рамках пяти пусковых комплексов (этапов строительства), что позволяет вводить в эксплуатацию эти отдельные сегменты кольца в качестве самостоятельных инвестиционных объектов.

Пятый пусковой комплекс, штаб строительства которого посетит премьер, пройдет от Минского шоссе до М10 по территориям подмосковных Наро-Фоминского, Одинцовского, Истринского и Солнечногорского районов, а также Звенигорода. Общая протяженность этого участка ЦКАД составляет более 76 км, из которых около 28 км - новая дорога, остальные 48 км - реконструкция части существующего Московского малого кольца ("Малой бетонки") с расширением проезжей части до четырех полос. Строительство пятого пускового комплекса должно быть завершено в 2018 году.

Общая протяженность Центральной кольцевой автомобильной дороги после ввода всех ее участков должна составить около 530 км.

Как отмечается в материалах правительства, "после завершения строительства ЦКАД станет ключевым элементом транспортной системы Московского региона, освободив городские вылетные магистрали и МКАД от транзитной нагрузки, а также основой опорной сети скоростных магистральных автодорог России и частью международных транспортных коридоров".

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