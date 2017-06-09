Госдума рассмотрит в первом чтении поправки к закону о федеральном бюджете на 2017 год

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума 9 июня на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий внесение поправок в закон о федеральном бюджете на 2017 год. В обсуждении примут участие министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Дефицит бюджета снижается

Предполагаемые доходы бюджета в 2017 году законопроектом увеличиваются до 14,679 трлн рублей (15,9% ВВП) с 13,488 триллиона рублей, расходы - до 16,603 трлн рублей (18% ВВП) с 16,241 трлн рублей. При этом дефицит бюджета сокращается до 1,924 трлн рублей и составит 2,1% ВВП вместо запланированных ранее 3,2%. Основным источником финансирования дефицита бюджета в текущем году будут средства Резервного фонда в сумме 1,06 трлн рублей.

Прогнозная номинальная величина ВВП на 2017 год увеличивается до 92,19 трлн рублей с 86,806 трлн рублей, а прогнозируемый уровень инфляции сокращается до 3,8% с 4%. Предельный объем внутреннего долга РФ сокращается на 1,125 трлн рублей - до 9,227 трлн рублей, внешнего - на 101 млрд рублей, до 3,52 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы вырастут

Ненефтегазовые доходы в 2017 году увеличиваются на 471,824 млрд рублей, из которых на замещение выпадающих источников финансирования дефицита бюджета будет направлено 109,992 млрд рублей, на увеличение расходов - 361,832 млрд рублей. В целом рост расходов федерального бюджета на 2017 год складывается за счет увеличения расходов на реализацию отдельных направлений на 386,68 млрд рублей и сокращения расходов по иным направлениям на 24,85 млрд рублей.

Законопроект также предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям исполнителей госпрограмм и главных распорядителей средств федерального бюджета на 71,6 млрд рублей.

Расходы на национальную экономику увеличиваются

Законопроектом предусматривается увеличение расходов федерального бюджета по 13 разделам классификации расходов. Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований (в абсолютном выражении) предусматривается по разделам "Национальная экономика" - 61 481,0 млн рублей (рост на 3,2%), "Общегосударственные вопросы" - 54 931,7 млн рублей (на 4,4%), "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 30 809,4 млн рублей (на 2,4%), "Охрана окружающей среды" - 18 763,8 млн рублей (на 24,5%), "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" - 13 277,1 млн рублей (на 1,8%), "Социальная политика" - 11 071,8 млн рублей (на 0,1%).

Раздел "Здравоохранение" увеличивается на 385,9 млн рублей или на 0,35%, раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство" - на 266,3 млн рублей или на 0,34%. Сокращение бюджетных ассигнований предлагается по разделам "Обслуживание государственного и муниципального долга" - 8,7 млрд рублей (на 1,2%) и "Национальная оборона" - 0,09 млрд. рублей (на 0,01%).