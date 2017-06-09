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Дума рассмотрит вопрос о продлении полномочий Набиуллиной на посту главы ЦБ

Экономика и бизнес
9 июня, 0:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

В случае продления полномочий Эльвира Набиуллина будет занимать эту должность еще пять лет

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума в пятницу на пленарном заседании рассмотрит вопрос о продлении полномочий главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Набиуллина руководит Банком России с 24 июня 2013 года. Президент РФ Владимир Путин 22 марта представил кандидатуру Набиуллиной в Госдуму для продления полномочий на посту главы ЦБ на новый срок. В случае продления полномочий она будет занимать пост главы Банка России еще пять лет.

5 июня комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента переназначить Набиуллину главой ЦБ на новый срок.

Одновременно Госдума заслушает доклад Набиуллиной, которая будет представлять отчет о деятельности Банка России за 2016 год. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять отчет к сведению.

В своем заключении комитет высоко оценил политику ЦБ по защите и обеспечению устойчивости рубля, развитию и укреплению банковской системы РФ, обеспечение стабильности и развитию национальной платежной системы, развитию финансового рынка РФ.

"Комитет отмечает положительную динамику качества ежегодно предоставляемых отчетов. В представленном документе улучшено содержание и оптимизирована структура, расширены подходы к состоянию российской и мировой экономики в 2016 году и анализу ситуации на финансовых рынках, что создает благоприятное информационное поле, способствующее представлению более полной и доступной информации о выполнении Банком России возложенных на него функций", - говорится в заключении комитета.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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