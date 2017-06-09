Международная выставка ЭКСПО-2017 открывается в Астане

АСТАНА, 9 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Международная выставка ЭКСПО-2017, посвященная в том числе различным способам получения экологически чистой энергии и сокращению выбросов углекислого газа, открывается в Астане. В ней участвуют 115 стран, включая Россию, и 22 международные организации. Каждое государство представит павильон, где собраны новые разработки в области альтернативных энергоисточников.

Русская Арктика в павильоне России

Российская экспозиция на выставке будет одной из самых крупных. Она раскроет тему энергетического потенциала страны на примере уникального природного региона Русская Арктика. "У России один из самых больших павильонов, он двухэтажный, зона экспозиции составляет более одной тысячи квадратных метров. Мы уверены, что этого достаточно, чтобы показать энергетический потенциал нашей страны, продемонстрировать, что мы богаты не только природными ресурсами, но и технологиями, многие из которых являются передовыми", - рассказал директор деловой программы российского участия в ЭКСПО-2017 Антон Атрашкин.

По его словам, в жаркое астанинское лето гости российской экспозиции окажутся на просторах Русского Севера. Желающие смогут увидеть и потрогать настоящий айсберг. При этом на фоне Русской Арктики представят лучшие российские энергетические технологии.

Ключевыми партнерами экспозиции стали несколько российских компаний. "Росатом представит единственный в мире атомный флот, которым обладает Россия. Компании "Уралкалий" и "Уралхим" в виде интерактивной композиции покажут, как их удобрения дают энергию жизни всем растениям на земле. "Россети" раскроют потенциал разработки, хранения и передачи электроэнергии. Компания "Транснефть" на площадке ЭКСПО проведет ежегодное заседание Международной ассоциации транспортировщиков нефти", - пояснил Атрашкин.

На выставке каждая страна представит свой национальный день. День России пройдет 8 сентября. К нему готовят ряд деловых мероприятий и масштабную культурную программу.

Самая большая сфера в мире

Общая площадь выставочного комплекса "Астана ЭКСПО-2017" составляет 174 гектара. Его центральным элементом является здание в виде сферы "Нур Алем" ("Сияющий Мир"). Организаторы отмечают, что это самое большое сферическое здание в мире, его диаметр составляет 80 метров, а высота - 100 метров. При его строительстве использовали прочные высокотехнологичные стекла, которые позволяют изолировать внутренние объемы здания от внешней температуры и звуков.

На первом этаже здания расположен павильон Казахстана, где посетители смогут познакомиться с историей, культурой, традициями и достопримечательностями республики. Непосредственно в самой сфере находится "Музей будущего". Там с помощью мультимедийных и интерактивных технологий будут демонстрировать разные виды энергии. На лифтах можно подняться на обзорную смотровую площадку в верхней части здания.

В выставочной зоне разместились международные, тематические и коммерческие павильоны, торгово- развлекательные объекты. Там же находится Конгресс-центр, где пройдут тематические конференции, панельные сессии и культурные мероприятия, а также Амфитеатр, где состоятся театрализованные представления, шоу и выступления популярных артистов.

Астанинская история ЭКСПО

Астана получила право на проведение выставки 22 ноября 2012 года по результатам тайного голосования на 152-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок. Заявку Астаны поддержали 103 государства. Столица Казахстана, набрав большинство голосов, опередила бельгийский Льеж. Таким образом ЭКСПО-2017 стала первой выставкой, проводимой в стране СНГ.

В Казахстане ЭКСПО объявили национальным проектом. В строительстве ее объектов участвовали все регионы страны, откуда поставляли материалы и оборудование. Благодаря масштабному строительству в республике были созданы тысячи новых рабочих мест, получили развитие инновационные разработки.

Международная выставка ЭКСПО-2017 продлится с 10 июня по 10 сентября. Ожидается, что выставку смогут посетить более 2 миллионов человек.