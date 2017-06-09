Глава Якутии: проектное управление позволяет эффективно координировать работу ведомств

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ЯКУТСК, 9 июня. /ТАСС/. Внедрение проектного управления, одним из регионов-лидеров в котором является Якутия, позволяет экономить средства, координировать работу ведомств и реализовывать проекты в установленные сроки, сказал в интервью ТАСС глава республики Егор Борисов.
"Проектное управление внедряется в Якутии очень активно. Оно позволяет устранять разобщенность ведомств, координировать их работу, экономить средства и реализовывать проекты в установленные сроки. Мы ожидаем хорошего результата от внедрения проектного управления", - сказал Борисов.
Он отметил, что развитию проектного управления в Якутии способствовало то, что республика одной из первых в России внедрила программу управления экономикой, а затем - программное финансирование бюджета.
Ранее директор Учебно-консультационного центра "Проектная ПРАКТИКА" Михаил Дубовик сообщил ТАСС, что в Якутии отобраны шесть пилотных проектов, которые будут реализованы в рамках проектного управления. Одним из них станет национальная спартакиада "Игры Манчаары" летом 2017 года. Внедрение и переход на проектное управление будет происходить в течение 2017-2018 гг.
По словам Дубовика, проектное управление - это четко выстроенная горизонтальная власть, где в рамках конкретного проекта создаются временные команды для реализации определенных задач, после их выполнения команды распускаются.
Якутия входит в десятку регионов-лидеров по внедрению проектного управления, в республике создан соответствующий департамент, который координирует работу всех заинтересованных сторон.