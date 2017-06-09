Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Якутии: проектное управление позволяет эффективно координировать работу ведомств

Экономика и бизнес
9 июня, 11:22 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 9, июня. /ТАСС

Якутия одной из первых в стране внедрила программу управления экономикой и программное финансирование бюджета

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 9 июня. /ТАСС/. Внедрение проектного управления, одним из регионов-лидеров в котором является Якутия, позволяет экономить средства, координировать работу ведомств и реализовывать проекты в установленные сроки, сказал в интервью ТАСС глава республики Егор Борисов.

"Проектное управление внедряется в Якутии очень активно. Оно позволяет устранять разобщенность ведомств, координировать их работу, экономить средства и реализовывать проекты в установленные сроки. Мы ожидаем хорошего результата от внедрения проектного управления", - сказал Борисов.

Он отметил, что развитию проектного управления в Якутии способствовало то, что республика одной из первых в России внедрила программу управления экономикой, а затем - программное финансирование бюджета.

Ранее директор Учебно-консультационного центра "Проектная ПРАКТИКА" Михаил Дубовик сообщил ТАСС, что в Якутии отобраны шесть пилотных проектов, которые будут реализованы в рамках проектного управления. Одним из них станет национальная спартакиада "Игры Манчаары" летом 2017 года. Внедрение и переход на проектное управление будет происходить в течение 2017-2018 гг.

По словам Дубовика, проектное управление - это четко выстроенная горизонтальная власть, где в рамках конкретного проекта создаются временные команды для реализации определенных задач, после их выполнения команды распускаются.

Якутия входит в десятку регионов-лидеров по внедрению проектного управления, в республике создан соответствующий департамент, который координирует работу всех заинтересованных сторон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
2
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
3
По факту ДТП с четырьмя погибшими под Тулой возбуждено уголовное дело
4
Почти половина россиян осуждает непатриотичное поведение
5
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
6
СК завершил расследование гибели бас-гитариста группы "Любэ" в Подмосковье
7
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ожидаемого шквала
Темы дня
Загрузка...
Реклама