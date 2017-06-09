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Токио намерен активно работать на экономических форумах в РФ

Экономика и бизнес
9 июня, 6:15 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Отмечается, что поездка министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко на ПМЭФ в начале нынешнего месяца была очень плодотворной

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ТОКИО, 9 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии планирует активно использовать предстоящие в России промышленную выставку ИННОПРОМ и Восточный экономический форум для активизации хозяйственного сотрудничества с РФ. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный представитель японского министерства экономики, торговли и промышленности, комментируя дальнейшие планы своего ведомства.

"Очень плодотворной, - сказал он, - была поездка министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко на Петербургский международный экономический форум в начале нынешнего месяца. Член японского правительства принял в нем участие впервые. В рамках форума был организован отдельный круглый стол, посвященный отношениям двух наших стран".

Представитель министерства подчеркнул, что в этом диалоге приняли участие руководители ведущих японских корпораций - Kawasaki heavy industries, Marubeni, Mitsui, JT, NEC. "Высокий уровень участия, - сказал чиновник, - указывает на существенный интерес деловых кругов нашей страны к развитию бизнеса в России".

"В ходе Петербургского экономического форума, - отметил чиновник, - министр Сэко, официально отвечающий в правительстве за сотрудничество с Россией, провел очень продуктивные контакты с представителями правительства России, направленные на развитие конкретных двусторонних проектов.

В частности, насыщенными были переговоры с нашим партнером - главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Было решено добиться конкретных успехов в проектах сотрудничества в преддверии новой встречи лидеров двух стран, которая состоится в сентябре во Владивостоке во время Восточного экономического форума. Ему мы придаем важное значение".

"Высокий уровень диалога хотелось бы подержать, в полной мере используя возможности и выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге, чьей страной-партнером будет Япония", - подчеркнул он. Ожидается, что этот форум также посетит Сэко.

В декабре прошлого года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Японию было подписано 80 документов, а в апреле, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ приезжал в Москву, еще 28 документов по различным проектам. Как ранее сообщал Сэко, активно движется работа по налаживанию сотрудничества в области медицины и здравоохранения, в частности в педиатрии и эндоскопии.

Также определены проекты в области городской среды. Кроме того, деловые круги РФ и Японии занимаются модернизацией хабаровского аэропорта, и, по словам Сэко, обе стороны стремятся к тому, чтобы сделать его объектом высокого мирового уровня.

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