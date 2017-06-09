Глава Якутии предложил ввести льготы для развития ювелирно-гранильной отрасли в России

ЯКУТСК, 9 июня. /ТАСС/. Льготное кредитование и другие формы поддержки необходимо ввести для развития ювелирно-гранильной отрасли в России, сообщил в пятницу ТАСС глава Якутии Егор Борисов.

"Нужно создать фонд (который, в том числе, займется поддержкой огранщиков - прим. ТАСС), ввести для огранщиков льготное кредитование. Это позволит спасти и развивать ювелирную отрасль в России", - сказал Борисов.

В марте вице-премьер РФ, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетовал на то, что в России существует масса ограничений, связанных с оборотом камней, с налогом на добавленную стоимость, с вывозными пошлинами на драгоценные изделия, которые "просто убивают отрасль". По его мнению, компания "Алроса" должна принять участие в проработке мер оптимизации регулирования в российской ювелирной отрасли, однако, подчеркнул он, это не означает, что все надо "свалить на компанию "Алроса".

"Юрий Петрович (Трутнев - прим. ТАСС) абсолютно прав, мы его поддерживаем. Гранильная промышленность, в том числе в Якутии, сегодня испытывает трудности, и нужно принять ряд кардинальных мер, чтобы изменить ситуацию… Во-первых, нужно менять нормативно-правовую базу, потому что наши гранильщики оказываются в более невыгодном положении, чем зарубежные компании: они платят НДС, пошлины, и в результате их товары становятся менее конкурентоспособными", - пояснил глава Якутии.

Он отметил, что в этой отрасли нужно ввести регулирование, проработать формы поддержки. "За эти годы мы потеряли половину налогоплательщиков по гранильной промышленности, у нас более чем в два раза упало производство бриллиантов. Мы хотим вернуть (прежние показатели - прим. ТАСС) и наращивать их, но для этого нужна поддержка", - заключил Борисов.

Ранее Трутнев отмечал, что ювелирная отрасль в России плохо регулируется. Для разрешения сложившейся ситуации, по его мнению, надо подключать Минфин, Минэкономразвития. "Алроса", отмечал Трутнев, также должна участвовать в переговорах, поскольку позиция крупнейшей компании в отрасли важна.

Предложение национализации

В 2016 году ТАСС сообщал, что глава Якутии Егор Борисов дал поручение правительству республики национализировать бренд "Бриллианты Якутии" для дальнейшего продвижения и развития ювелирно-гранильной отрасли региона.

В Якутии сосредоточено свыше 80% российских запасов алмазов. В республике работают более 50 ювелирных и 12 алмазогранильных предприятий. По данным регионального Минпрома, в совокупном объеме произведенных бриллиантов и ювелирных изделий в России Якутия занимает 13% и 0,3% соответственно, при этом большая часть произведенных в республике бриллиантов идет на экспорт (в Бельгию, Израиль, Японию и Китай).