В программе ВЭФ-2017 появится молодежная секция

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС /. Молодежная секция будет включена в программу Третьего Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.
Об этом сообщил в пятницу журналистам на Дальневосточном медиасаммите губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
"Я предложил идею, которая полпредом президента РФ Юрием Петровичем Трутневым, председателем оргкомитета ВЭФ, была поддержана - проведение молодежного форума ВЭФ, молодежного дня. Это будет сделано. Мы сейчас обсуждаем формат, детали",- сообщил губернатор.
По его словам, опыт проведения подобных молодежных секций на больших международных мероприятиях в Приморье уже есть. "На АТЭС (В 2012 году - прим. ТАСС) мы тоже проводили молодежный саммит. Молодежный форум был весьма полезен, ребята потом докладывали президенту об итогах по рассмотренной повестке. Часть вопросов совпадала с вопросами "большого" АТЭС, а часть - нет. И это нормально, молодежь по-другому видит задачи, которые стоят перед страной",- отметил Миклушевский.
Дальневосточный медиасаммит открылся во Владивостоке 8 июня. В нем принимают участие более 3,3 тыс. журналистов, работников пресс-служб, федеральных экспертов, представителей властей и общественных организаций из всех регионов Дальнего Востока.