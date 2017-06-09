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Правкомиссия рассмотрит сделки по покупке "Новомета" и доли в Пулково в течение месяца

Экономика и бизнес
9 июня, 12:18 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ 9, июня. /ТАСС

Глава ФАС Игорь Артемьев отметил, что консорциум РФПИ с партнерами из Китая и ОАЭ пока не подали в ФАС ходатайство о приобретении доли в Eurasia Drilling

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям, на которой будет рассмотрено ходатайство Halliburton о покупке "Новомета" и сделка по покупке РФПИ с партнерами доли в Пулково, состоится в течение месяца. Об этом сообщил журналистам глава ФАС РФ Игорь Артемьев.

"Я думаю, в течение месяца она (правкомиссия - прим. ред. ТАСС) должна пройти. Оба этих вопроса стоят, да", - сказал Артемьев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он уточнил ТАСС, что консорциум РФПИ с партнерами из Китая и ОАЭ пока не подали в ФАС ходатайство о приобретении доли в Eurasia Drilling, соответственно, этот вопрос на повестке правительственной комиссии не стоит.

Halliburton и "Новомет"

Ранее председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс сообщил в интервью ТАСС, что ФАС России передала правительственной комиссии по контролю над осуществлением иностранных инвестиций вопрос покупки американской Halliburton компании "Новомет".

Основным профилем "Новомета" является производство оборудования для добычи нефти. Контрольный пакет "Новомета" принадлежит менеджменту компании, 30,76% у "Роснано", миноритарные доли - у фондов Baring Vostok и Russia Partners. "Новомет" имеет представительства в США, Канаде, ряде стран Африки, Азии и Южной Америки. В России клиентами группы являются крупнейшие нефтегазовые компании.

ФАС получила ходатайство Halliburton о покупке 100% "Новомет" в начале 2017 г.

РФПИ и Пулково

В апреле "ВТБ Капитал" подписал соглашение о продаже консорциуму инвесторов 25% в управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС). В состав консорциума входят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Development Company и ряд ближневосточных и азиатских соинвесторов, а также Baring Vostok и связанные фонды, сообщал РФПИ.

В результате сделки доля "ВТБ Капитала" снизится до 25,01%. Немецкая Fraport и катарский Qatar Investment Authority сохранят доли в 25% и 24,99% соответственно. Fraport также сохранит статус оператора аэропорта.

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