Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Силуанов: к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам можно вернуться в 2020 году

Экономика и бизнес
9 июня, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Глава Минфина напомнил, что отказ от индексации пенсий для работающих граждан был мерой антикризисного плана

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. К вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам можно вернуться при подготовке федерального бюджета на 2020 год. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Мы считаем, что необходимо поддержать в первую очередь пенсионеров, которые имеют небольшие доходы, только от пенсии. Работающие пенсионеры получают еще и доходы от трудовой деятельности. Думаю, что этот вопрос (индексации пенсий - прим. ТАСС) требует дополнительного обсуждения. Мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета на 2020 год и посмотреть наши возможности", - сказал Силуанов.

Глава Минфина сообщил, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам был мерой антикризисного плана.

В начале мая глава кабинета министров России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития совместно с Пенсионным фондом дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации.

В России насчитывается около 9,6 млн работающих пенсионеров. По оценкам ПФР, если в 2018 году индексация пенсий, приостановленная с 2016 года, возобновится, это будет стоить бюджету порядка 200 млрд рублей.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил ТАСС, что Фонд не готовит предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам в этом году.

Смотрите также

Минтруд рассмотрит возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей

Страховые пенсии по старости в текущем году вырастут почти до 13,7 тыс. руб.

Индексация пенсий в 2018 году запланирована в полном объеме

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
2
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
3
По факту ДТП с четырьмя погибшими под Тулой возбуждено уголовное дело
4
Почти половина россиян осуждает непатриотичное поведение
5
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
6
СК завершил расследование гибели бас-гитариста группы "Любэ" в Подмосковье
7
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ожидаемого шквала
Темы дня
Загрузка...
Реклама