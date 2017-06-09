Силуанов: к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам можно вернуться в 2020 году

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. К вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам можно вернуться при подготовке федерального бюджета на 2020 год. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
"Мы считаем, что необходимо поддержать в первую очередь пенсионеров, которые имеют небольшие доходы, только от пенсии. Работающие пенсионеры получают еще и доходы от трудовой деятельности. Думаю, что этот вопрос (индексации пенсий - прим. ТАСС) требует дополнительного обсуждения. Мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета на 2020 год и посмотреть наши возможности", - сказал Силуанов.
Глава Минфина сообщил, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам был мерой антикризисного плана.
В начале мая глава кабинета министров России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития совместно с Пенсионным фондом дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации.
В России насчитывается около 9,6 млн работающих пенсионеров. По оценкам ПФР, если в 2018 году индексация пенсий, приостановленная с 2016 года, возобновится, это будет стоить бюджету порядка 200 млрд рублей.
Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил ТАСС, что Фонд не готовит предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам в этом году.