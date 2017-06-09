Собянин: московский производитель радиаторов может стать приоритетным инвестпроектом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Один из крупных производителей отопительных приборов столицы может войти в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив завод, поставляющий каждый пятый радиатор по столичной программе капремонта.

"Многие московские предприятия, которые традиционно находились на территории столицы, к сожалению, прекратили свое существование, но многие продолжают работать и мы их поддерживаем. Одно из таких предприятий - Сантехпром, которое производит радиаторы, приборы отопления, которые находятся в сотнях тысячах московских квартир и исправно работают. Сегодня у предприятия большая программа по развитию производства, модернизации, город активно помогает ему путем предоставления субсидий, выдачи градостроительной документации, которая позволит расширить производство. Надеюсь, предприятие войдет в приоритетные инвестиционные проекты, тогда город сможет более активно помогать в плане модернизации производства", - сказал Собянин.

АО "Сантехпром" было образовано в 1996 году на базе монтажного завода, работавшего в столице с 1959 года. Завод расположен в районе Гольяново на пересечении Монтажной и Амурской улиц. Он производит отопительные приборы, используемые при строительстве и капитальном ремонте жилых домов и социальных объектов. Вся продукция отвечает стандартам энергосбережения.

Кроме производственных цехов на заводе есть испытательная лаборатория отопительных приборов, учебный центр. В 2013-2015 годах правительство Москвы выделило предприятию субсидию в размере 11,5 млн руб. для возмещения части затрат на покупку нового оборудования.

Завод участвует в жилищных программах города, включая региональную программу капитального ремонта жилых домов. Так, в 2016 году в рамках этой программы предприятие поставляло каждый пятый радиатор. В текущем году оно планирует увеличить поставки отопительных приборов в два раза - с 216 тыс. до 435 тысяч.

В учебном центре завода проводятся занятия в сфере капремонта для муниципальных депутатов, общественных инспекторов и контролеров в области жилищно-коммунального хозяйства, должностных лиц товариществ собственников жилья (ТСЖ). С момента открытия в 2010 году обучение в центре прошли более 1 тыс. человек.