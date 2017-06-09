Импорт из стран дальнего зарубежья в РФ за пять месяцев вырос на 25,9%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россия увеличила в январе - мае этого года импорт товаров из стран дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 25,9%, до $71,98 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

По предварительным данным таможенной статистики, импорт машиностроительной продукции в мае вырос на 8,5% и достиг $8,67 млрдв, химической продукции - на 5,4%, до $3,07 млрд, текстильных изделий и обуви - на 7,5%, до $739,7 млн, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 1%, до $1,91 млрд, отмечается в сообщении ФТС.

Увеличились закупки судов, летательных аппаратов, лекарств и продовольствия

Импорт машиностроительной продукции увеличился за счет роста закупок судов и плавучих средств в 2,8 раза, летательных аппаратов - в 1,6 раза, механического оборудования - в 1,6 раза, средств наземного транспорта - на 37%.

Среди товаров химической промышленности импорт полимеров и каучука увеличился на 30%, продуктов органической и неорганической химии - на 29,7%, парфюмерно-косметических товаров - на 17,3%, фармацевтической продукции - на 15,9%.

В импорте продовольственных товаров закупки мяса и субпродуктов выросли в 1,7 раза, молочных продуктов - в 1,6 раза, зерновых культур - в 1,5 раза, овощей - на 44,2%, сахара - на 33,1%, алкогольной и безалкогольной продукции - на 25,4%, рыбы - на 23,3%, фруктов - на 12%, табака - на 5,8%.

Закупки одежды, по данным ФТС, выросли на 44,5%, обуви - на 43,3%, трикотажной одежды - на 40,5%, хлопка - на 36,3%.