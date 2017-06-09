Госдума приняла в первом чтении поправки к закону о бюджете на 2017 год

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год.

Предполагаемые доходы бюджета в 2017 году законопроектом увеличиваются до 14,679 трлн рублей (15,9% ВВП) с 13,488 триллиона рублей, расходы - до 16,603 трлн рублей (18% ВВП) с 16,241 трлн рублей. При этом дефицит бюджета сокращается до 1,924 трлн рублей и составит 2,1% ВВП вместо запланированных ранее 3,2%. Основным источником финансирования дефицита бюджета в текущем году будут средства Резервного фонда в сумме 1,06 трлн рублей.

Прогнозная номинальная величина ВВП на 2017 год увеличивается до 92,19 трлн рублей с 86,806 трлн рублей, а прогнозируемый уровень инфляции сокращается до 3,8% с 4%. Предельный объем внутреннего долга РФ сокращается на 1,125 трлн рублей - до 9,227 трлн рублей, внешнего - на 101 млрд рублей, до 3,52 трлн рублей. Новый вариант положенного в основу поправок к бюджету прогноза предусматривает среднегодовую стоимость цены на нефть в 45,6 доллара за баррель, среднегодовой курс рубля, по прогнозу, составит 64,2 рубля за доллар.

"Таким образом, по существу предлагается новая конструкция федерального бюджета на 2017 год, при которой покрытие значительного объема дефицита федерального бюджета (1 923,8 млрд рублей) будет обеспечиваться крупномасштабными внутренними заимствованиями (1 878,7 млрд рублей), полным исчерпанием средств Резервного фонда (1 060,8 млрд рублей), ощутимым использованием средств Фонда национального благосостояния (663,5 млрд рублей) при одновременном формировании значительного объема остатков на счетах по учету средств федерального бюджета за счет покупки иностранной валюты (623,3 млрд рублей), сопоставимого с объемом использования Фонда национального благосостояния", - говорится в заключении комитета по бюджету и налогам.

Расходы растут сильнее доходов

Ненефтегазовые доходы в 2017 году увеличиваются на 471,824 млрд рублей, из которых на замещение выпадающих источников финансирования дефицита бюджета будет направлено 109,992 млрд рублей, на увеличение расходов - 361,832 млрд рублей. В целом рост расходов федерального бюджета на 2017 год складывается за счет увеличения расходов на реализацию отдельных направлений на 386,68 млрд рублей и сокращения расходов по иным направлениям на 24,85 млрд рублей.

Законопроект также предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям исполнителей госпрограмм и главных распорядителей средств федерального бюджета на 71,6 млрд рублей.

Национальная экономика получит больше средств

Законопроектом предусматривается увеличение расходов федерального бюджета по 13 разделам классификации расходов. Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований (в абсолютном выражении) предусматривается по разделам: "Национальная экономика" - 61 481,0 млн рублей (рост на 3,2%), "Общегосударственные вопросы" - 54 931,7 млн рублей (на 4,4%), "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 30 809,4 млн рублей (на 2,4%), "Охрана окружающей среды" - 18 763,8 млн рублей (на 24,5%), "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" - 13 277,1 млн рублей (на 1,8%), "Социальная политика" - 11 071,8 млн рублей (на 0,1%).

Раздел "Здравоохранение" увеличивается на 385,9 млн рублей, или на 0,35%, раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство" - на 266,3 млн рублей, или на 0,34%. Сокращение бюджетных ассигнований предлагается по разделам "Обслуживание государственного и муниципального долга" - 8,7 млрд рублей (на 1,2%) и "Национальная оборона" - 0,09 млрд рублей (на 0,01%).

10 млрд рублей будут направлены регионам - средства получат те субъекты РФ, которые добьются лучших результатов в развитии налогового потенциала. Кроме того, около 3 млрд дополнительно планируется выделить для поддержки региональных бюджетов.

Планируется, что Госдума рассмотрит поправки в бюджет во втором чтении 16 июня, в третьем - 21 июня.

Госдума проверит

Госдума в начале года будет вместе со Счетной палатой анализировать, как выполнены ее поручения по исполнению федерального бюджета, а также данные ведомствам по итогам состоявшихся на Охотном Ряду "правительственных часов".

"Может быть, нам начинать каждый год в январе месяце с того, чтобы заслушивать отчет о том, как выполнены постановления Госдумы, которые мы принимаем в течение года не только по бюджету, а также в рамках "правительственных часов", по каждому министерству и ведомству?" - предложил сегодня глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров по итогам обсуждения поправок в бюджет-2017. "Давайте в январе будем контролировать, что сделано по тем решениям, которые мы приняли за год", - призвал он, обращаясь к спикеру Вячеславу Володину.

"Если не возражаете, можно было бы поддержать предложение председателя комитета", - отреагировал Володин, отметив, что это правильно было бы делать вместе со Счетной палатой. "Тогда у нас действительно будет обратная связь", - подчеркнул он. "Никто не отменял вопросы контроля за исполнением бюджета, которые находятся в полномочиях и комитета, и Счетной палаты, и, соответственно, Госдумы", - добавил глава палаты и поинтересовался позицией по этому поводу у председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой и министра финансов Антона Силуанова.

"(Это) возможно", - ответила Голикова. При этом, по ее словам, "постановлений много, пунктов (поручений) тоже много, в каких-то случаях они носят узконаправленный характер, и когда речь идет о какой-то узкой проблеме, чтобы реагировать на ее исполнение, надо проводить соответствующие мероприятия, чтобы это рассмотрение было целесообразно". "Поэтому важно тогда понимать график, как это будет установлено, чтобы можно было сформировать свой план работы, чтобы это имело смысл", - отметила руководитель контрольного ведомства.

Со своей стороны, Силуанов подтвердил, что Минфин предложение Макарова "поддерживает в части бюджетных и финансовых вопросов". "Действительно, будет понятно, выполнено это (поручения Госдумы) за прошлый год или не выполнено, и можно будет поставить уже задачи при корректировке бюджета и как отработать поручения, которые давались Госдумой", - добавил он.

"Если не будет возражений у фракций, давайте мы такую форму реализуем. Тогда будет и обратная связь, и мы будем участвовать в принятии не только бюджета, но и будем анализировать, насколько бюджет отражает в том числе то, о чем мы говорим, и как выполняются разделы бюджета", - подвел итог Володин.