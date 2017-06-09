Путин направил приветствие участникам и организаторам летних Российских корпоративных игр

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям традиционных летних соревнований "Ростех" - Российские корпоративные игры". Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Отрадно, что с каждым годом ваше спортивное движение набирает обороты, расширяет географию, привлекает под свои знамена все больше участников - сотрудников государственных корпораций, концернов, коммерческих предприятий", - говорится в приветствии.

Путин отметил, что проведение Российских корпоративных игр служит продвижению активного и здорового образа жизни, а также "содействует укреплению командного духа, деловых связей и личных контактов". Президент выразил уверенность, что программа мероприятий и высокий уровень подготовки участников порадуют гостей зрелищными состязаниями и незабываемыми впечатлениями.

Летний этап ежегодных соревнований любительского массового спорта "Ростех" - Российские корпоративные игры" пройдет с 9 по 12 июня в городе Алушта. Программа включает турнир по мини-футболу, баскетболу, настольному теннису, бадминтону, народному жиму, перетягиванию каната, легкой атлетике, тестировании нормативов ГТО, большому теннису, парусной регате, а также впервые пройдет интеллектуальная игра о спорте.