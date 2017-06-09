Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 25% инвесторов ОФЗ для населения купили бумаги на сумму свыше 1 млн руб.

Экономика и бизнес
9 июня, 12:56 UTC+3 ЛИМАССОЛ ЛИМАССОЛ 9, июня. /ТАСС

При этом почти 80% инвесторов вышли на фондовый рынок РФ впервые, сообщил директор департамента фондового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛИМАССОЛ, 9 июня. /ТАСС/. Почти 13 тыс. российских граждан поучаствовали в покупке ОФЗ для населения (ОФЗ-н), из них чуть более 3 тыс. человек купили бумаги на сумму свыше 1 млн рублей, сообщил директор департамента фондового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков на облигационном конгрессе Cbonds на Кипре.

"Распределение примерно 50% на 50%: половина инвесторов купила бумаги на сумму до 400 тыс. рублей, вторая половина - на сумму выше 400 тыс. При этом около 25% инвесторов вложили суммы свыше 1 млн рублей", - рассказал он.

Почти 80% инвесторов вышли на фондовый рынок РФ впервые, уточнил он.

Минфин начал продажу ОФЗ-н 26 апреля через отделения Сбербанка и "ВТБ 24". Первый транш на 15 млрд руб. банки реализовали примерно за месяц. Средний размер чека у Сбербанка составил 1 млн рублей, у "ВТБ 24" - 1,3 млн рублей. 6 июня Минфин объявил о продаже второго транша ОФЗ- н на 15 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
Назарбаев: ШОС вступила в новый этап развития как "Шанхайская восьмерка"
3
Британские консерваторы лишились большинства в парламенте, но Мэй в отставку не собирается
4
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
5
Склады горят у площади Киевского вокзала в Москве
6
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
7
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону о бюджете на 2017 год
Темы дня
Загрузка...
Реклама