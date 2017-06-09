Около 25% инвесторов ОФЗ для населения купили бумаги на сумму свыше 1 млн руб.

ЛИМАССОЛ, 9 июня. /ТАСС/. Почти 13 тыс. российских граждан поучаствовали в покупке ОФЗ для населения (ОФЗ-н), из них чуть более 3 тыс. человек купили бумаги на сумму свыше 1 млн рублей, сообщил директор департамента фондового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков на облигационном конгрессе Cbonds на Кипре.

"Распределение примерно 50% на 50%: половина инвесторов купила бумаги на сумму до 400 тыс. рублей, вторая половина - на сумму выше 400 тыс. При этом около 25% инвесторов вложили суммы свыше 1 млн рублей", - рассказал он.

Почти 80% инвесторов вышли на фондовый рынок РФ впервые, уточнил он.

Минфин начал продажу ОФЗ-н 26 апреля через отделения Сбербанка и "ВТБ 24". Первый транш на 15 млрд руб. банки реализовали примерно за месяц. Средний размер чека у Сбербанка составил 1 млн рублей, у "ВТБ 24" - 1,3 млн рублей. 6 июня Минфин объявил о продаже второго транша ОФЗ- н на 15 млрд рублей.