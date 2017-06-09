Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин может 23 июня разместить суверенные евробонды на $3 млрд

Экономика и бизнес
9 июня, 13:44 дата обновления: 9 июня, 15:01 UTC+3

По информации источника, эта "дата предварительная, но большая вероятность, что окончательная"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛИМАССОЛ, 9 июня. /ТАСС/. Минфин России назначил предварительную дату размещения суверенных евробондов на $3 млрд, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"23 июня. Пока дата предварительная, но большая вероятность, что окончательная", - сообщил он. Еще один источник ТАСС сообщил, что "размещение планируется на неделе с 19 июня".

Представитель ведомства от комментариев отказался.

Минфин в этом году планирует разместить новый выпуск евробондов на $3 млрд, а также обменять старые выпуски на новые еще на $4 млрд.

Ранее источники ТАСС говорили, что размещение состоится в июне. Размещать бумаги на $3 млрд будет "ВТБ Капитал", проводить обмен - Sberbank CIB и Газпромбанк. Аналитики Sberbank CIB писали в обзоре, что осень - наиболее логичный период для обмена евробондов.

Смотрите также

Минфин сообщил, что документация по выпуску евробондов РФ в процессе подготовки

Минфин выбрал "ВТБ Капитал" агентом по первому размещению и обмену облигаций РФ в 2017 г.

Минфин будет ориентироваться на российские банки для размещения суверенных евробондов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
ЕК запросила мандат для ведения переговоров с Россией по "Северному потоку-2"
3
Володин предложил запросить у США данные о состоянии экономики в свете долга перед РФ
4
Пожар на площади Киевского вокзала в Москве ликвидирован
5
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
6
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
7
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
Темы дня
Загрузка...
Реклама