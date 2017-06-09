Минфин может 23 июня разместить суверенные евробонды на $3 млрд

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ЛИМАССОЛ, 9 июня. /ТАСС/. Минфин России назначил предварительную дату размещения суверенных евробондов на $3 млрд, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
"23 июня. Пока дата предварительная, но большая вероятность, что окончательная", - сообщил он. Еще один источник ТАСС сообщил, что "размещение планируется на неделе с 19 июня".
Представитель ведомства от комментариев отказался.
Минфин в этом году планирует разместить новый выпуск евробондов на $3 млрд, а также обменять старые выпуски на новые еще на $4 млрд.
Ранее источники ТАСС говорили, что размещение состоится в июне. Размещать бумаги на $3 млрд будет "ВТБ Капитал", проводить обмен - Sberbank CIB и Газпромбанк. Аналитики Sberbank CIB писали в обзоре, что осень - наиболее логичный период для обмена евробондов.