ЕК запросила мандат для ведения переговоров с Россией по "Северному потоку-2"

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БРЮССЕЛЬ, 9 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Еврокомиссия (ЕК) запросила мандат для ведения переговоров с Россией по строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом журналистам в Брюсселе сообщил представитель ЕК.
"Еврокомиссия приняла сегодня запрос Совета ЕС на получение мандата для переговоров с Россией по ключевым принципам относительно проекта "Северный поток-2", - сказал он.
Как заявил замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, "Северный поток-2" не способствует целям Энергетического союза ЕС, однако ЕК допускает его строительство.
"Как мы говорили несколько раз, "Северный поток-2" не способствует целям Энергетического союза. Однако, если несмотря на это он будет построен, самое малое, что мы можем сделать, - это убедиться, что он будет функционировать в соответствии с главными нормами энергетического рынка ЕС", - цитирует ЕК Шефчовича.