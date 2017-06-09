Суд поддержал Приморский торговый порт в споре с ФАС о завышении цен

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по делу о завышении "Приморским торговым портом" (ПТП, входит в группу НМТП) тарифов на услуги по перевалке нефти.
Об этом говорится в пресс-релизе НМТП.
Предписание ФАС об отмене действующих тарифов на перевалку нефти и нефтепродуктов также признано недействительным, отмечается в сообщении.
В ноябре 2016 года ФАС предписала ПТП снизить тарифы на перевалку нефти и перевести их в рубли. В противном случае ФАС могла наложить на компанию оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства.