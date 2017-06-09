Володин предложил запросить у США данные о состоянии экономики в свете долга перед РФ

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запросить у Конгресса США информацию о состоянии американской экономики в свете долга этой страны перед РФ.
Данную тему подняла депутат от КПРФ Вера Ганзя при обсуждении вопроса о переназначении Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ РФ. "Центробанк отвечает за развитие национальной экономики. Вызывает вопрос вложение наших средств в экономику США", - сказала коммунист, обращаясь к Набиуллиной. По словам парламентария, РФ недавно увеличила эти вложения в казначейские обязательства США на $13,5 млрд: "Сейчас сумма, если я не ошибаюсь, $99,8 млрд наших вложений".
"Долг США растет, напряженность в отношениях усиливается, а данные облигации почему-то считаются одними из самых надежных. Хотелось бы знать, почему именно США?" - спросила политик, поинтересовавшись также, как "учитываются риски в связи с обострением международной обстановки".
Со своей стороны, Володин подчеркнул, что его коллега подняла "абсолютно правильный вопрос". "Но, может быть, нам надо запросить информацию у комитета по бюджету Конгресса США о состоянии их экономики, - предложил он. - Учитывая, что они задолжали нам действительно серьезную сумму".
"Ваш вопрос имеет под собой однозначно основания, потому что при той ситуации, как она развивается, эту тему никто не поднял, кроме вас", - отметил спикер. "России должна Америка, поэтому там стабильность должна быть, - подчеркнул он. - А мы у них наблюдаем турбулентность". "Поэтому вопрос совершенно обоснованный, только к не нашему ЦБ, а нужно его задавать (Центральному) банку США", - заключил Володин.