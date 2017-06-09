Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин предложил запросить у США данные о состоянии экономики в свете долга перед РФ

Экономика и бизнес
9 июня, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Председатель Госдумы отметил, что США задолжали России "действительно серьезную сумму"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запросить у Конгресса США информацию о состоянии американской экономики в свете долга этой страны перед РФ.

Данную тему подняла депутат от КПРФ Вера Ганзя при обсуждении вопроса о переназначении Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ РФ. "Центробанк отвечает за развитие национальной экономики. Вызывает вопрос вложение наших средств в экономику США", - сказала коммунист, обращаясь к Набиуллиной. По словам парламентария, РФ недавно увеличила эти вложения в казначейские обязательства США на $13,5 млрд: "Сейчас сумма, если я не ошибаюсь, $99,8 млрд наших вложений".

"Долг США растет, напряженность в отношениях усиливается, а данные облигации почему-то считаются одними из самых надежных. Хотелось бы знать, почему именно США?" - спросила политик, поинтересовавшись также, как "учитываются риски в связи с обострением международной обстановки".

Со своей стороны, Володин подчеркнул, что его коллега подняла "абсолютно правильный вопрос". "Но, может быть, нам надо запросить информацию у комитета по бюджету Конгресса США о состоянии их экономики, - предложил он. - Учитывая, что они задолжали нам действительно серьезную сумму".

"Ваш вопрос имеет под собой однозначно основания, потому что при той ситуации, как она развивается, эту тему никто не поднял, кроме вас", - отметил спикер. "России должна Америка, поэтому там стабильность должна быть, - подчеркнул он. - А мы у них наблюдаем турбулентность". "Поэтому вопрос совершенно обоснованный, только к не нашему ЦБ, а нужно его задавать (Центральному) банку США", - заключил Володин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
ЕК запросила мандат для ведения переговоров с Россией по "Северному потоку-2"
3
Володин предложил запросить у США данные о состоянии экономики в свете долга перед РФ
4
Пожар на площади Киевского вокзала в Москве ликвидирован
5
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
6
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
7
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
Темы дня
Загрузка...
Реклама