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Медведев подписал постановление, повышающее требования к ремонту дорог

Экономика и бизнес
9 июня, 14:15 UTC+3 ЗВЕНИГОРОД область/ 9, июня. /ТАСС

Постановление корректирует правила выделения денег на ремонт дорог и позволяет экономить на эти цели 15 млрд рублей в год

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ЗВЕНИГОРОД /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, корректирующее правила выделения денег на содержание и ремонт дорог федерального значения, позволяющее экономить на эти цели 15 млрд рублей в год. Об этом он сообщил на совещании по строительству ЦКАД.

"Я подписал постановление, которое корректирует нормы и правила выделения денег из бюджета на содержание и ремонт дорог федерального значения, то есть тех работ, которые позволяют поддерживать трассы в надлежащем состоянии. Требования к таким работам повышаются", - сказал Медведев.

По словам главы кабмина, эти изменения позволят проводить замену и строительство дорожных участков быстрее и эффективнее при сохранении качества дорог. "Это позволит увеличить интервал между капитальным ремонтом, даст экономию денег по расчетам Минтранса порядка 15 млрд рулей в год", - пояснил председатель правительства.

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