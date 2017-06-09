Медведев подписал постановление, повышающее требования к ремонту дорог

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ЗВЕНИГОРОД /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, корректирующее правила выделения денег на содержание и ремонт дорог федерального значения, позволяющее экономить на эти цели 15 млрд рублей в год. Об этом он сообщил на совещании по строительству ЦКАД.
"Я подписал постановление, которое корректирует нормы и правила выделения денег из бюджета на содержание и ремонт дорог федерального значения, то есть тех работ, которые позволяют поддерживать трассы в надлежащем состоянии. Требования к таким работам повышаются", - сказал Медведев.
По словам главы кабмина, эти изменения позволят проводить замену и строительство дорожных участков быстрее и эффективнее при сохранении качества дорог. "Это позволит увеличить интервал между капитальным ремонтом, даст экономию денег по расчетам Минтранса порядка 15 млрд рулей в год", - пояснил председатель правительства.