"АвтоВАЗ" повышает с июля заработную плату на 5%

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САМАРА, 9 июня. /ТАСС/. Компания "АвтоВАЗ" повышает с 1 июля заработную плату на 5%, сообщила в пятницу пресс-служба компании. В 2016 году "АвтоВАЗ" дважды переходил на четырехдневный режим работы.
На время действия этой меры зарплата работников снижалась примерно на 20%.
С 1 июля 2017 года сотрудникам "АвтоВАЗа" в Тольятти будут повышены тарифные ставки и оклады на 5%. Это не коснется высшего руководства компании", - говорится в сообщении пресс-службы. Данное решение было принято на заседании согласительной комиссии между руководством "АвтоВАЗа" и представителями первичной профсоюзной организации.
"Несмотря на сложную экономическую ситуацию на предприятии, мы приняли решение проиндексировать заработную плату на 5%. Уверен, что это решение поможет нашим сотрудникам и их семейным бюджетам", - приводит пресс-служба слова президента "АвтоВАЗа" Николя Мора.
"АвтоВАЗ" является крупнейшим производителем альянса Renault-Nissan, завод в Тольятти является одним из крупнейших автозаводов в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами (Lada, Renault, Nissan и Datsun).