Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"АвтоВАЗ" повышает с июля заработную плату на 5%

Экономика и бизнес
9 июня, 14:37 дата обновления: 9 июня, 14:40 UTC+3

Повышение не коснется высшего руководства компании

Поделиться
Материал из 1 страницы

САМАРА, 9 июня. /ТАСС/. Компания "АвтоВАЗ" повышает с 1 июля заработную плату на 5%, сообщила в пятницу пресс-служба компании. В 2016 году "АвтоВАЗ" дважды переходил на четырехдневный режим работы.

На время действия этой меры зарплата работников снижалась примерно на 20%.

С 1 июля 2017 года сотрудникам "АвтоВАЗа" в Тольятти будут повышены тарифные ставки и оклады на 5%. Это не коснется высшего руководства компании", - говорится в сообщении пресс-службы. Данное решение было принято на заседании согласительной комиссии между руководством "АвтоВАЗа" и представителями первичной профсоюзной организации.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию на предприятии, мы приняли решение проиндексировать заработную плату на 5%. Уверен, что это решение поможет нашим сотрудникам и их семейным бюджетам", - приводит пресс-служба слова президента "АвтоВАЗа" Николя Мора.

"АвтоВАЗ" является крупнейшим производителем альянса Renault-Nissan, завод в Тольятти является одним из крупнейших автозаводов в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами (Lada, Renault, Nissan и Datsun). 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
ЕК запросила мандат для ведения переговоров с Россией по "Северному потоку-2"
3
Володин предложил запросить у США данные о состоянии экономики в свете долга перед РФ
4
Пожар на площади Киевского вокзала в Москве ликвидирован
5
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
6
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
7
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
Темы дня
Загрузка...
Реклама