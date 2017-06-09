МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла депутатов от легкомысленного отношения к инфляции и призвала не противопоставлять снижение инфляции экономическому росту.

"Я предостерегаю всех коллег от легкомысленного отношения к инфляции. Это беспокоит людей. Посмотрите на опросы: инфляция, когда она высокая, на первом месте среди проблем. Выше, чем тарифы ЖКХ, занятость. И второе, низкая инфляция - это условие экономического роста. Поэтому мы предпочитаем в нашей политике придерживаться предсказуемости и последовательности", - заявила Набиуллина, выступая в Госдуме в пятницу.

Она подчеркнула, что вся политика регулятора направлена на создание экономического роста. "Я против противопоставления экономического роста и инфляции. Все-таки нужно замечать, что у нас идет снижение инфляции одновременно с тем, что идет экономический рост и растут инвестиции", - отметила глава ЦБ.