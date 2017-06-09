Госдума продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ

Биография российского тренера Леонида СлуцкогоБиографии и справки 9 июня, 16:27
CNN: адвокат Трампа намерен подать иск на экс-директора ФБР в Минюст и СенатМеждународная панорама 9 июня, 16:24
Сборная России по футболу 14 июня проведет открытую для болельщиков тренировкуСпорт 9 июня, 16:21
Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к Слуцкому после его назначения в "Халл"Спорт 9 июня, 16:18
Два человека погибли при пожаре на складах у Киевского вокзала в МосквеПроисшествия 9 июня, 16:18
Петербург встретил первых гостей Кубка конфедераций прохладой и дождемСпорт 9 июня, 16:07
Лидер секты "бог Кузя" останется в СИЗО до сентябряПроисшествия 9 июня, 16:04
Первушина и Потапова вышли в финал Roland Garros в парном разряде среди юниоровСпорт 9 июня, 16:02
"Ростов" заключил контракт с бывшим защитником "Спартака" ПаршивлюкомСпорт 9 июня, 16:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума проголосовала за продление полномочий главы Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет. Новый срок полномочий Набиуллиной в качестве председателя ЦБ РФ начнется 24 июня 2017 года.
Эльвира Набиуллина руководит Банком России с 24 июня 2013 года. Президент РФ Владимир Путин 22 марта представил кандидатуру Набиуллиной в Госдуму для продления полномочий на посту главы ЦБ на новый срок.
Представлял кандидатуру Набиуллиной представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх. "Прошла активная работа с фракциями, прошло заседание комитетов, прошу поддержать кандидатуру Набиуллиной", - сказал он.
"В своей деятельности Банк России руководствуется стратегическими целями, их знает каждый сотрудник Центробанка - это ценовая стабильность, обеспечение устойчивости финансового рынка, доступность финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса, развитие национальной платежной системы и развитие и поддержка технологий и инноваций на финансовом рынке", - в свою очередь отметила Набиуллина.
Ранее в своем совместном заключении комитеты Госдумы по финрынку и по бюджету и налогам положительно оценили политику ЦБ по защите и обеспечению устойчивости рубля, развитию и укреплению банковской системы РФ, обеспечению стабильности и развитию национальной платежной системы, развитию финансового рынка РФ.
5 июня комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента переназначить Набиуллину главой ЦБ на новый срок.