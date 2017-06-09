Госдума продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума проголосовала за продление полномочий главы Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет. Новый срок полномочий Набиуллиной в качестве председателя ЦБ РФ начнется 24 июня 2017 года.

Эльвира Набиуллина руководит Банком России с 24 июня 2013 года. Президент РФ Владимир Путин 22 марта представил кандидатуру Набиуллиной в Госдуму для продления полномочий на посту главы ЦБ на новый срок.

Представлял кандидатуру Набиуллиной представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх. "Прошла активная работа с фракциями, прошло заседание комитетов, прошу поддержать кандидатуру Набиуллиной", - сказал он.

"В своей деятельности Банк России руководствуется стратегическими целями, их знает каждый сотрудник Центробанка - это ценовая стабильность, обеспечение устойчивости финансового рынка, доступность финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса, развитие национальной платежной системы и развитие и поддержка технологий и инноваций на финансовом рынке", - в свою очередь отметила Набиуллина.

Ранее в своем совместном заключении комитеты Госдумы по финрынку и по бюджету и налогам положительно оценили политику ЦБ по защите и обеспечению устойчивости рубля, развитию и укреплению банковской системы РФ, обеспечению стабильности и развитию национальной платежной системы, развитию финансового рынка РФ.

5 июня комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента переназначить Набиуллину главой ЦБ на новый срок.