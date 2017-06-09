Путин: товарооборот РФ и Пакистана вырос, но возможности гораздо больше

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АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил небольшое улучшение в торгово-экономическом сотрудничестве Москвы и Исламабада, хотя возможности двух стран, по его мнению, гораздо больше.
"Подрос товарооборот, но наши возможности гораздо больше", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом.
Он отметил, что отношения РФ и Пакистана носят конструктивный характер, Пакистан - важный партнер России в Азии.
Президент РФ поздравил Шарифа с полноценным вступлением Пакистана в ШОС, отметив, что рад возможности обсудить все направления сотрудничества двух стран. Шариф, со своей стороны, отметил поддержку Россией вступления Пакистана в ШОС.
"Есть небольшой рост нашей торговли, но он не соответствует тому потенциалу, который есть между странами", - сказал Шариф, пообещав, что будет содействовать развитию отношений.