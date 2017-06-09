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Суд Брюсселя снял арест с российской собственности в Бельгии

Экономика и бизнес
9 июня, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Также суд снял арест со счетов ФГУП "ИТАР- ТАСС" и ФГУП "РИА Новости"

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Суд Брюсселя снял арест с госсобственности РФ в Бельгии, а также со счетов ФГУП "ИТАР-ТАСС" и ФГУП "РИА Новости", наложенный ранее по обращениям представителей ЮКОСа. Об этом ТАСС сообщил глава Международного центра правовой помощи Андрей Кондаков.

"Час назад мне позвонили юристы, представляющие интересы российской стороны в суде, и сообщили, что суд Брюсселя первой инстанции снял все аресты с российской собственности в Бельгии, а также с собственности российских ФГУПов - "ИТАР-ТАСС" и "РИА Новости", - сказал он.

Он напомнил что аресты на российскую собственность были наложены в июне-июле 2015 года. "Поздравляю вас с этим судебным решением", - сказал он ТАСС.

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