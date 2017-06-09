Суд Брюсселя снял арест с российской собственности в Бельгии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Суд Брюсселя снял арест с госсобственности РФ в Бельгии, а также со счетов ФГУП "ИТАР-ТАСС" и ФГУП "РИА Новости", наложенный ранее по обращениям представителей ЮКОСа. Об этом ТАСС сообщил глава Международного центра правовой помощи Андрей Кондаков.

"Час назад мне позвонили юристы, представляющие интересы российской стороны в суде, и сообщили, что суд Брюсселя первой инстанции снял все аресты с российской собственности в Бельгии, а также с собственности российских ФГУПов - "ИТАР-ТАСС" и "РИА Новости", - сказал он.

Он напомнил что аресты на российскую собственность были наложены в июне-июле 2015 года. "Поздравляю вас с этим судебным решением", - сказал он ТАСС.