Из Германии на самолете "Руслан" доставили свыше 70 тонн груза для завода "Ямал СПГ"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Самолет Ан-124 "Руслан" доставил из Германии груз весом 76 тонн в порт Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) для строительства завода "Ямал СПГ", сообщили в пятницу в пресс-службе региональной таможни.

"В международном аэропорту Сабетта приземлился грузовой самолет Ан-124 "Руслан" из Франкфурта (Германия). На его борту доставлено оборудование, предназначенное для завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), весом 76 тонн. И это далеко не предел, "Руслан" - самый грузоподъемный самолет в мире, способен обеспечить перевозку грузов общей массой до 100 тонн", - уточнили в пресс-службе, добавив, что это второе прибытие Ан-124 в Сабетту.

По данным таможни, с начала 2017 года в Сабетту уже оформлено 31 прибытие международных авиарейсов из Франции, Германии, Бельгии, Сингапура, Китая, Шотландии и Южной Кореи. "Для сравнения, за весь 2016 год прибыло 11 международных авиарейсов. Общий вес перемещенного груза в этом году превысил 435 тонн, - уточнили в пресс-службе. - Следует отметить значительное увеличение объема международных авиарейсов в Саббете, что связано с необходимостью ввода в эксплуатацию и запуска первой очереди завода СПГ уже в IV квартале текущего года".

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Завод планируется запустить в 2017 году. Стоимость проекта оценивается в $27 млрд, законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема добычи СПГ.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также фонд "Шелкового пути" (9,9%).