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"Совет рынка" получил заявки на пять объектов по переработке мусора в электроэнергию

Экономика и бизнес
9 июня, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

В Москве и Подмосковье планируется ввести энергообъекты суммарной мощностью 280 МВт

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Администратор торговой системы" (АТС, 100-процентная "дочка" Ассоциации "НП Совет рынка") в рамках проведения конкурса на строительство генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления, на 2020-2022 годы получил заявки на пять объектов общей мощностью 335 МВт, говорится в сообщении "Совета рынка".

"Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, предъявляемые для допуска к отбору, подали заявки в отношении 5 объектов: 4 - в отношении Москвы и Московской область, 1 - в отношении Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

Плановый объем мощности, необходимый к отбору, полностью соответствует заявленному участниками отбора объему. В Москве и Московской области планируется ввести энергообъекты, генерирующее электроэнергию из мусора, суммарной мощностью 280 МВт, в Татарстане - 55 МВт.

"В связи с отсутствием конкуренции все проекты, прошедшие первый этап, будут отобраны", - говорится в сообщении "Совета рынка".

Второй этап конкурса пройдет с 08 по 15 июня 2017 года. На втором этапе допускается подача уточненных заявок для проектов, включенных по итогам первого этапа, и только в части уменьшения плановых капитальных затрат.

Ранее председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью ТАСС сообщил, что "Роснано" планирует создать совместно с госкорпорацией "Ростех" консорциум по переработке мусора в электроэнергию в рамках инвестиционного проекта "Первый экологический фонд". Вложения "Роснано" могут достичь 8 млрд рублей. Задачи "Роснано" в этом проекте будут заключаться в строительстве мусороперерабатывающих заводов. Чубайс сообщал, что площадки будут расположены в Москве и Московской области и одна в Татарстане.

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