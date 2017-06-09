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Церемония открытия выставки ЭКСПО-2017 началась в Астане

Экономика и бизнес
9 июня, 17:17 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 9, июня. /ТАСС

В мероприятии принимают участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, лидеры государств - членов ШОС

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АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия международной выставки ЭКСПО-2017 началась в столице Казахстана. В мероприятии принимают участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, лидеры государств - членов ШОС и других стран, главы международных организаций, представители правительств ряда государств.

В ходе экскурсии по территории выставочного комплекса лидерам государств показали его центральный элемент - здание в виде сферы "Нур Алем" ("Сияющий Мир"). Это самое большое сферическое здание в мире, его диаметр составляет 80 метров, а высота - 100 метров. В этой сфере расположен павильон Казахстана.

Церемония открытия состоится сразу на нескольких площадках: мультимедийное шоу в Конгресс-центре, концерт в Амфитеатре, световое и лазерное шоу в павильоне "Нур Алем", а завершится все фейерверком над территорией выставки.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 на тему "Энергия будущего" пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Участие в ней подтвердили 115 стран и 22 международные организации. Ожидается, что выставку смогут посетить более 2 миллионов человек.

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