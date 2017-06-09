Церемония открытия выставки ЭКСПО-2017 началась в Астане

Смолов и Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч с чилийцамиСпорт 9 июня, 18:01
Белоус: все российские футбольные специалисты заинтересованы в успехе Слуцкого в АнглииСпорт 9 июня, 17:56
СМИ: Андерс Брейвик официально изменил имяМеждународная панорама 9 июня, 17:49
Эксперт: ограничение числа кандидатов на пост главы РАН упорядочит систему выборовНаука 9 июня, 17:42
WADA признало невиновными упомянутых в докладе Макларена российских фехтовальщиковСпорт 9 июня, 17:25
"Зенит" заинтересован в приобретении футболиста "Баварии" Дугласа КостыСпорт 9 июня, 17:21
Бывший главный тренер ФК "Зенит" Спаллетти возглавил "Интер"Спорт 9 июня, 17:18
Древнее зло опять пробудилось: новая "Мумия" как начало очередной киновселеннойКультура 9 июня, 17:15
Третье чтение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы пройдет в Думе 14 июняОбщество 9 июня, 17:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия международной выставки ЭКСПО-2017 началась в столице Казахстана. В мероприятии принимают участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, лидеры государств - членов ШОС и других стран, главы международных организаций, представители правительств ряда государств.
В ходе экскурсии по территории выставочного комплекса лидерам государств показали его центральный элемент - здание в виде сферы "Нур Алем" ("Сияющий Мир"). Это самое большое сферическое здание в мире, его диаметр составляет 80 метров, а высота - 100 метров. В этой сфере расположен павильон Казахстана.
Церемония открытия состоится сразу на нескольких площадках: мультимедийное шоу в Конгресс-центре, концерт в Амфитеатре, световое и лазерное шоу в павильоне "Нур Алем", а завершится все фейерверком над территорией выставки.
Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 на тему "Энергия будущего" пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Участие в ней подтвердили 115 стран и 22 международные организации. Ожидается, что выставку смогут посетить более 2 миллионов человек.