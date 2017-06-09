Путин посетил российский павильон на выставке ЭКСПО-2017 в Астане

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АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил по завершении саммита ШОС российский павильон на выставке ЭКСПО-2017 в Астане. Экспозиция начинается с демонстрации технологий компании "Уралкалий", которая производит до 20% удобрений в мире.
Затем президенту рассказали о водной инсталляции "Энергия Арктики", где создан в декорациях Северный морской путь с макетами атомных ледоколов нового поколения. Атмосферу арктического региона в этом зале создают декорации со светящейся фактурой арктических льдов, эффект северного сияния и другие зрелищные приемы.
Президент также заинтересовался инсталляцией, посвященной амурскому тигру. "Компьютерный хищник" эффектно прошел мимо президента.
Затем глава Росатома Алексей Лихачев рассказал президенту о новых проектах госкорпорации и, в частности, строительстве атомных ледоколов.
Глава государства также ознакомился с экспозицией Татарстана, которая является завершающим пунктом осмотра российского павильона. В этой зоне еженедельно будут сменяться экспозиции российских регионов, которые будут представлять на ЭКСПО свои прорывные технологии.