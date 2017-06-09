В Мурманской области запустили первое в регионе производство взрывчатых веществ

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МУРМАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Предприятие по производству эмульсионных взрывчатых веществ открылось в Мурманской области, это первое подобное производство в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Сегодня состоялось официальное открытие первой очереди пункта производства эмульсионных взрывчатых веществ типа "Сибирит" по инновационной технологии компании "Нитро Сибирь" на промышленной площадке ГОК "Олений ручей", - сказали в пресс-службе.
Сообщается, что в проект вложено 72 млн рублей. В этом году на производстве будет создано 23 новых рабочих места. Объем производства эмульсионных взрывчатых веществ в 2017-2018 годах составит более 12 тыс. тонн в год. В 2019-2025 годах планируется наращивание объемов производства для последующей реализации продукции в Мурманской области, а в перспективе - для экспорта.