Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Мурманской области запустили первое в регионе производство взрывчатых веществ

Экономика и бизнес
9 июня, 18:51 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 9, июня. /ТАСС

На предприятии будет создано 23 новых рабочих места

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Предприятие по производству эмульсионных взрывчатых веществ открылось в Мурманской области, это первое подобное производство в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Сегодня состоялось официальное открытие первой очереди пункта производства эмульсионных взрывчатых веществ типа "Сибирит" по инновационной технологии компании "Нитро Сибирь" на промышленной площадке ГОК "Олений ручей", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что в проект вложено 72 млн рублей. В этом году на производстве будет создано 23 новых рабочих места. Объем производства эмульсионных взрывчатых веществ в 2017-2018 годах составит более 12 тыс. тонн в год. В 2019-2025 годах планируется наращивание объемов производства для последующей реализации продукции в Мурманской области, а в перспективе - для экспорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: интервью с Путиным, ланч с Обамой и прогулки под дождем с принцем Гарри
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
Северный флот России
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская показала документы в подтверждение слов, что квартира в Донецке не ее
2
В работе банкоматов Сбербанка произошли перебои
3
МО РФ: вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с ИГ
4
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
5
Генштаб: ситуация в Сирии улучшилась с подписанием меморандума о зонах деэскалации
6
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
7
Венгерский депутат: Украина развалится из-за отсутствия автономии у этнических меньшинств
Темы дня
Загрузка...
Реклама