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ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров

Экономика и бизнес
9 июня, 18:41 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 9, июня. /ТАСС

Факты необоснованного завышения цен уже были выявлены ФАС в ходе проведенных проверок, сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности компаний

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России полагает, что высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Высокие цены (на продукты в Крыму), несомненно, являются результатом картельных сговоров", - сказал Артемьев.

В мае сообщалось, что крымское управление ФАС планирует провести проверки севастопольских торговых сетей на предмет обоснованности установленных цен на продукты питания.

Факты необоснованного завышения цен уже были выявлены ФАС в ходе проведенных проверок, сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности компаний, где были выявлены такие нарушения. По мнению ФАС, для завышения цен торговые сети используют завышение транспортных расходов и отсутствие прямых торговых отношений с производителями, а также включение в стоимость скрытых платежей за услуги.

По данным крымского УФАС, сейчас в Севастополе действует 14 торговых сетей, с магазинами разных категорий, из них 16 супермаркетов, 51 магазин самообслуживания и 27 - категории "магазин за прилавком".

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