В работе банкоматов Сбербанка произошли перебои

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В работе банкоматов Сбербанка произошли перебоиЭкономика и бизнес 9 июня, 18:55
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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. У клиентов Сбербанка наблюдались проблемы со снятием наличных в банкоматах. Кроме того, были затруднения в работе терминалов Сбербанка. Об этом ТАСС сообщили в колл-центре банка.
"Сейчас происходят технические сбои по оплатам, то есть в любых терминалах оплаты, также снятие и взнос наличных через банкоматы невозможен, то есть происходит отмена операции", - сказал сотрудник колл-центра. Причину перебоев он назвать затруднился.
Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, технический сбой в работе систем банка уже устранен, он затронул менее 10% операций по картам. Проблемы наблюдались у держателей карт платежных систем Mastercard и Мир, уточнил представитель Сбербанка.
"В результате технического сбоя в течение 40 минут у части клиентов наблюдались затруднения при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в POS-терминалах и устройствах самообслуживания по картам Mastercard и Мир. Инцидент произошел в 16:40 мск и повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка. Инцидент затронул менее 10% операций с использованием пластиковых карт", - заявили в пресс-службе.
Операции по картам Сбербанка в устройствах банка проводились штатно, без отклонений, добавили в пресс-службе.
Сейчас все системы банка работают в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе.
В пресс-службе Национальной системы платежных карт, которая осуществляет процессинг всех внутрироссийских операций по картам всех платежных систем, в том числе международных, сообщили, что операционный платежный и клиринговый центр (ОПКЦ) весь день работал в штатном режиме.