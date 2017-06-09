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Индексы ММВБ и РТС слабо выросли по итогам торгов вслед за динамикой нефтяных цен

Экономика и бизнес
9 июня, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Индекс ММВБ поднялся на 0,49%, РТС - на 0,29%

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги пятницы ростом котировок. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 0,49% - до 1883,34 пункта, РТС - на 0,29%, до 1041,49 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в августе 2017 года, по состоянию на 19:00 мск, выросла на 1,25% - до $48,46 за баррель.

"Во вторник индекс ММВБ может повыситься до 1888 пунктов, но индекс РТС упадет до 1022 пунктов, под влиянием понижения курса рубля на 2%", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Тем не менее дальнейшая динамика индекса ММВБ после длинных выходных может быть и негативной при снижении цен на нефть ниже $47 за баррель, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Если цена Brent сегодня упадет ниже $47 за баррель, то индекс ММВБ может уйти под отметку 1850 пунктов. Пробой вниз этого уровня способен стать толчком к более резкому и глубокому обвалу: целью коррекции в этом случае видится уровень 1600 п., который может быть достигнут на горизонте полутора-двух месяцев", - полагает эксперт.

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