Назарбаев: выставка ЭКСПО-2017 - новая вершина в продвижении Казахстана в мире

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Выставка ЭКСПО-2017 будет способствовать продвижению национального бренда Казахстана в глобальном пространстве. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе торжественной церемонии открытия международной выставки в Астане.

"Мы рассчитываем оказаться в самой сердцевине научного прогресса", - сказал Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что за полтора века с момента первой всемирной выставки в Лондоне человечество пережило грандиозные технологические изменения. "Сегодня мы стоим на пороге новых открытий в сфере эффективной и безопасной энергии. Уверен, наша выставка внесет свой уникальный вклад в этот процесс", - подчеркнул глава Казахстана.

Назарбаев также добавил, что выставки пройдут шесть тысяч мероприятий.

"В программе ЭКСПО-2017 запланировано шесть тысяч различных мероприятий. Они будут способствовать развитию взаимопонимания между странами, продуктивному взаимодействию между наукой и бизнесом, обществом, а также знакомству с культурой Казахстана не только в Астане, но и по всей стране. Мы приглашаем всех желающих посетить наши регионы, познакомиться с уникальной природой, историческим достоянием", - сказал Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что проводимое мероприятие с участием выдающихся умов современности обозначит новые пути развития человечества. "Миллионы казахстанцев, сотни тысяч гостей из всех уголков мира познакомятся с выдающимися достижениями мировой научной и инженерной мысли", - пояснил глава Казахстана.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 на тему "Энергия будущего" пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Участие в ней подтвердили 115 стран и 22 международные организации. Ожидается, что выставку смогут посетить более 2 миллионов человек.