Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Назарбаев: выставка ЭКСПО-2017 - новая вершина в продвижении Казахстана в мире

Экономика и бизнес
9 июня, 19:15 дата обновления: 9 июня, 19:26 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 9, июня. /ТАСС

Президент Казахстана отметил, что за полтора века с момента первой всемирной выставки в Лондоне человечество пережило грандиозные технологические изменения

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Выставка ЭКСПО-2017 будет способствовать продвижению национального бренда Казахстана в глобальном пространстве. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе торжественной церемонии открытия международной выставки в Астане.

"Мы рассчитываем оказаться в самой сердцевине научного прогресса", - сказал Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что за полтора века с момента первой всемирной выставки в Лондоне человечество пережило грандиозные технологические изменения. "Сегодня мы стоим на пороге новых открытий в сфере эффективной и безопасной энергии. Уверен, наша выставка внесет свой уникальный вклад в этот процесс", - подчеркнул глава Казахстана.

Назарбаев также добавил, что выставки пройдут шесть тысяч мероприятий.

"В программе ЭКСПО-2017 запланировано шесть тысяч различных мероприятий. Они будут способствовать развитию взаимопонимания между странами, продуктивному взаимодействию между наукой и бизнесом, обществом, а также знакомству с культурой Казахстана не только в Астане, но и по всей стране. Мы приглашаем всех желающих посетить наши регионы, познакомиться с уникальной природой, историческим достоянием", - сказал Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что проводимое мероприятие с участием выдающихся умов современности обозначит новые пути развития человечества. "Миллионы казахстанцев, сотни тысяч гостей из всех уголков мира познакомятся с выдающимися достижениями мировой научной и инженерной мысли", - пояснил глава Казахстана.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 на тему "Энергия будущего" пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Участие в ней подтвердили 115 стран и 22 международные организации. Ожидается, что выставку смогут посетить более 2 миллионов человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЭКСПО-2017
Персоны
Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Страны
Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: интервью с Путиным, ланч с Обамой и прогулки под дождем с принцем Гарри
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
Северный флот России
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская показала документы в подтверждение слов, что квартира в Донецке не ее
2
В работе банкоматов Сбербанка произошли перебои
3
МО РФ: вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с ИГ
4
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
5
Генштаб: ситуация в Сирии улучшилась с подписанием меморандума о зонах деэскалации
6
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
7
Венгерский депутат: Украина развалится из-за отсутствия автономии у этнических меньшинств
Темы дня
Загрузка...
Реклама