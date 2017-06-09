Расширение горных курортов в Сочи: как найти баланс интересов бизнеса и экологии

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Экологи выразили обеспокоенность планами владельцев горнолыжных курортов Красной Поляны под Сочи, которые намерены построить на границе с Кавказским биосферным заповедником новые трассы, канатные подъемники и гостиницы для туристов.

По их мнению, это может навредить окружающей среде. Между тем, инвесторы говорят, что пока говорить о конкретных планах рано, так как нет даже проекта, а в заповеднике считают, что инфраструктуру нужно строить только после детальной проработки всех аспектов. ТАСС выяснил, как далеко готовы зайти инвесторы и можно ли найти баланс между интересами экологии и бизнеса.

Ранее СМИ, в частности, издание "Коммерсантъ" распространили комментарии представителей Всемирного фонда дикой природы (WWF) России о том, что дальнейшее развитие туризма в особо охраняемых зонах приведет к негативным последствиям для окружающей среды. Независимые экологи предложили ЮНЕСКО внести объект природного наследия "Западный Кавказ" (в него входит Кавказский заповедник и его буферная зона) в список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Проект резолюции по этому вопросу будет рассмотрен на ближайшей сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая пройдет с 2 по 12 июля в Польше.

Наследие Олимпиады

Одной из первых заявила о желании расширить туристическую инфраструктуру компания "Интеррос", которая владеет одним из самых крупных горных комплексов - "Роза Хутор". В рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года на склонах хребта Аибга инвестор построил более 70 километров трасс, 13 километров из них сертифицированы Международной федерацией лыжного спорта для проведения международных соревнований самого высокого уровня.

Через два года после Игр курорт довел протяженность спусков до 94 километров, в зимний сезон здесь могут принять одновременно до 10,5 тыс. посетителей. Необходимость "уйти дальше в горы" объяснялась тем, что в пик горнолыжного сезона курорт уже не способен принять всех желающих.

В 2015 году РФ отозвала ранее поданную в ЮНЕСКО заявку на расширение объекта природного наследия "Западный Кавказ". В состав объекта под охраной этой организации должны были войти Сочинский национальный парк и Сочинский федеральный заказник. Существующие горнолыжные комплексы Красной Поляны построены на границе с буферной зоной Кавказского биосферного заповедника, входящего в состав природного наследия. В качестве причины отказа от расширения границ особо охраняемой международным сообществом зоны была названа необходимость увеличения площадей горно-климатических курортов Сочи.

Кроме буферной зоны Кавказского заповедника площадью 5,7 тыс. гектаров, в объект наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ" общей площадью 300 тыс. гектаров включены природный парк Большой Тхач в Адыгее, хребет Буйный, верховья рек Пшеха, Пшехашха и Цице.

Туристам мало места

В марте 2017 года правительство РФ своим постановлением разрешило курорту "Роза Хутор" арендовать дополнительные территории Сочинского нацпарка и Сочинского природного заказника. Общая площадь земельных участков на северных склонах хребта Аибга, переданных в аренду горному курорту, составляет 1,16 тыс. гектаров.

"Указанные в документе участки расположены преимущественно на северных склонах хребта Аибга и относятся к землям рекреационного назначения. В целях дальнейшего развития Красной Поляны как горнолыжного и горноклиматического курорта здесь предполагается создание рекреационных, спортивных и оздоровительных (бальнеологических) объектов", - рассказали о планах расширения в пресс-службе горного курорта "Роза Хутор".

В компании отметили, что говорить об объемах инвестиций и конкретных сроках начала строительства еще рано. Само проектирование также начнется только после проведения всех необходимых, в том числе экологических, экспертиз. "Сроки реализации проектов - от трех до десяти лет", - пояснили в дочерней структуре холдинга "Интеррос".

Можно, но осторожно

Планы горнолыжных курортов Сочи по расширению своих территорий потребуют взвешенных проектных решений и возможны только при их соблюдении. Такое мнение высказал ТАСС заместитель директора по науке государственного Кавказского биосферного заповедника Николай Ескин. "Самое главное - удержаться от перенасыщения туристической инфраструктурой этих районов и четко понимать, на какие объемы турпотока и объектов хозяйственной деятельности рассчитывать", - считает Ескин.

По мнению эксперта, особо охраняемые территории наиболее подходят для организации летнего туризма, пеших походов. По его словам, обустройство горнолыжных спусков - это гораздо более "травматичный" для окружающей среды вид деятельности. "На уровне проектных решений надо принимать конкретные меры. Например, по ограничению звуковых воздействий, также ограничить движение людей по горному хребту Аишхо, выставлять сезонные ограждения", - дал свои рекомендации эксперт.

Он отметил, что при неизбежной вырубке деревьев для прокладки трасс необходимо по возможности ограничиться кронированием там, где это возможно. А собранную древесину или сразу вывозить или вторично использовать, чтобы не допустить размножения вредителей.

"Проектирование должно идти весьма продуманно, с соблюдением баланса интересов по развитию курортных территорий и минимально "травматично" для природы", - подчеркнул заместитель директора по науке Кавказского заповедника.