Роскомнадзор: сбой в оплате картами Сбербанка произошел не из-за атак хакеров

Дубль Роналду помог португальцам разгромить латвийцев в матче отбора ЧМ-2018Спорт 9 июня, 23:53
На базе ВВС США в Аризоне приостановлены полеты F-35 из-за инцидентов в воздухеПроисшествия 9 июня, 23:48
Тори официально одержали победу на выборах в Великобритании, но потеряли большинствоМеждународная панорама 9 июня, 23:39
МВД проводит проверку по факту распространения ложной информации о DNS-атаках на банкиПроисшествия 9 июня, 23:11
Роскомнадзор: сбой в оплате картами Сбербанка произошел не из-за атак хакеровЭкономика и бизнес 9 июня, 23:00
Трамп: "сговора" с РФ не было, источником утечек являлся экс-директор ФБР КомиМеждународная панорама 9 июня, 22:44
Мутко назвал решение WADA по российским фехтовальщикам движением впередСпорт 9 июня, 22:36
Ерохин: футболистам сборной России нужно равняться на таких игроков, как СанчесСпорт 9 июня, 22:32
Жуков: одновременный выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов облегчит подготовку к нимСпорт 9 июня, 22:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сбой в работе систем Сбербанка, в результате которого у ряда клиентов в пятницу были проблемы с оплатой, переводами и снятием наличных, не связан с атаками хакеров. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
"Роскомнадзор находится в постоянном контакте с соответствующими техническими службами и службами безопасности крупнейших банков. И информация об атаках на платежные системы не подтверждается", - прокомментировал ситуацию представитель Роскомнадзора.
В Сбербанке отмечали, что проблемы наблюдались у держателей карт платежных систем Mastercard и "Мир", сбой затронул менее 10% операций по картам. Операции по картам Сбербанка в устройствах банка проводились штатно, без отклонений.
По данным банка, инцидент произошел в 16:40 мск, он повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка. Позднее Сбербанк сообщил, что устранил технический сбой, продлившийся 40 минут. Сейчас все системы банка работают в штатном режиме.
Ряд опрошенных ТАСС экспертов в области информационной безопасности высказал ранее предположение, что сбой в Сбербанке мог быть связан с появлением в пятницу в реестре блокируемых Роскомнадзором сайтов технических доменов российских банков, однако источник, знакомый с ситуацией, данную информацию не подтвердил. Представитель Роскомнадзора не стал комментировать эту информацию.
В пресс-службе Национальной системы платежных карт, которая осуществляет процессинг всех внутрироссийских операций по картам всех платежных систем, в том числе международных, также сообщали, что операционный платежный и клиринговый центр (ОПКЦ) в течение всего дня работал в штатном режиме.