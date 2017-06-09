Роскомнадзор: сбой в оплате картами Сбербанка произошел не из-за атак хакеров

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сбой в работе систем Сбербанка, в результате которого у ряда клиентов в пятницу были проблемы с оплатой, переводами и снятием наличных, не связан с атаками хакеров. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Роскомнадзор находится в постоянном контакте с соответствующими техническими службами и службами безопасности крупнейших банков. И информация об атаках на платежные системы не подтверждается", - прокомментировал ситуацию представитель Роскомнадзора.

В Сбербанке отмечали, что проблемы наблюдались у держателей карт платежных систем Mastercard и "Мир", сбой затронул менее 10% операций по картам. Операции по картам Сбербанка в устройствах банка проводились штатно, без отклонений.

По данным банка, инцидент произошел в 16:40 мск, он повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка. Позднее Сбербанк сообщил, что устранил технический сбой, продлившийся 40 минут. Сейчас все системы банка работают в штатном режиме.

Ряд опрошенных ТАСС экспертов в области информационной безопасности высказал ранее предположение, что сбой в Сбербанке мог быть связан с появлением в пятницу в реестре блокируемых Роскомнадзором сайтов технических доменов российских банков, однако источник, знакомый с ситуацией, данную информацию не подтвердил. Представитель Роскомнадзора не стал комментировать эту информацию.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт, которая осуществляет процессинг всех внутрироссийских операций по картам всех платежных систем, в том числе международных, также сообщали, что операционный платежный и клиринговый центр (ОПКЦ) в течение всего дня работал в штатном режиме.