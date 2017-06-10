Холдинг "Открытие" может увеличить долю в Qiwi до 63,85% акций

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Открытие Холдинг" и Otkritie Investments Cyprus Limited, в настоящее время владеющие около 8,85% находящихся в обращении акций платежной системы Qiwi, объявили о намерении увеличить свою долю до 63,85% посредством покупки до 24,6 млн акций общей стоимостью порядка $694,2 млн. Об этом говорится в сообщении холдинга.
"АО "Открытие Холдинг" ... и компания Otkritie Investments Cyprus Limited объявили сегодня о своем намерении направить тендерное предложение (оферту) о приобретении за денежные средства ... по цене $28 за акцию не более 24794253 находящихся в обращении обыкновенных акций класса "Б"...компании QIWI PLC", - сообщается на сайте "Открытия".
Практически одновременно структуры "Открытия" начали предварительные обсуждения о возможности сотрудничества с компанией Saldivar Investments Limited, владеющей контрольным пакетом акций компании QIWI, а также с главным исполнительным директором QIWI Сергеем Солониным.
"Продолжая реализовывать нашу стратегию, мы расширяем наши инвестиции в финтех и расширяем наше сотрудничество с одним из лидеров российского финтех-рынка и объявляем о намерении выпустить тендерное предложение (оферту) на приобретение от 45 до 55% акций QIWI класса "Б", в том числе представленных ADS. Мы считаем, что это важный для нас шаг - реализация оферты в указанных параметрах будет являться фундаментом для дальнейшего развития финтех- проектов и укрепления наших лидерских позиций в сфере цифровых финансовых технологий нового поколения", - приводятся слова председателя правления "Открытие Холдинг" Алексея Карахана.
Qiwi - платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи.
"Открытие" - одна из крупнейших частных финансовых групп в России по размеру активов. Головной компанией группы является "Открытие Холдинг". Акционерами "Открытия" являются финансисты и крупные компании: Вадим Беляев (28,61%), Группа "ИФД КапиталЪ" (19,9%), банк ВТБ (9,99%), ИСТ Холдинг (9,82), Рубен Аганбегян (7,96%), Александр Мамут (6,67%).