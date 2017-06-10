Новак: РФ и Саудовская Аравия создают фонд по инвестициям в компании энергетики

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АСТАНА, 10 июня. /ТАСС/. Совместный фонд России и Саудовской Аравии по инвестициям в компании энергетики может быть создан в ближайшее время, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Я думаю, что в ближайшее время наши коллеги отработают этот вопрос. Но это не отдельный фонд. Это как бы одно из направлений в сотрудничестве между инвестиционными фондами. Просто будет выделена отдельно энергетика", - сказал он отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
"Мы надеемся, что это будет быстро сделано", - сказал он на вопрос, когда могут начаться совместные инвестиции.
Глава Минэнерго РФ заявил, что ведомство сохраняет планы организовать тур для саудовских коллег на проекты в Сибири в июле.
"В принципе мы планируем такую ознакомительную поездку, все будет зависеть от того, будет ли время у наших коллег, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Министр отметил, что если будет возможность устроить экскурсию на один день, "мы это безусловно предложим".
В рамках ПМЭФ Новак уже устраивал ознакомительную поездку для своего саудовского коллеги Халеда аль-Фалеха на Ямал. После этого саудовский министр сказал в интервью ТАСС, что впечатлен проектами и Саудовская Аравия может рассмотреть инвестиции в проект "Арктик СПГ".
Мониторинговый комитет в июле рассмотрит только ход исполнения договоренностей о сокращении добычи нефти, необходимости выносить какие-то рекомендации пока нет, сообщил Новак.
"Пока только ход исполнения. Сейчас нет необходимости реагировать на какие-то вещи, все идет по плану", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о повестке ближайшего заседания комитета, которое состоится в июле в России.
Он также отметил, что город для заседания еще не выбран.
Ранее сообщалось, что ОПЕК наделил мониторинговый комитет функцией рекомендовать любые меры по стабилизации рынка нефти в рамках соглашения по сокращению добычи.
Мониторинговый комитет собирается на заседание раз в два месяца для контроля исполнения сделки. В него входят пять министров, три от ОПЕК и два - от вне ОПЕК. Александр Новак администрирует работу комитета наравне с кувейтским коллегой - министром энергетики Исамом аль-Марзуком. Предыдущие три заседания проходили в Вене и Эль-Кувейте.
По словам министра, снижение квоты Казахстана в соглашении о добыче нефти не обсуждается, страна привержена выполнению договоренностей.
"Нет, не обсуждали. Казахстан привержен выполнению соглашения", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли в ходе трехсторонней встречи вопрос о снижении квоты Казахстана.
Министры энергетики РФ, Саудовской Аравии и Казахстана обсуждали в ходе встречи в Астане реализацию договоренностей о сокращении добычи нефти. Министры провели встречу в трехстороннем формате в субботу в одном из отелей Астаны.
Ранее в субботу саудовский министр сказал журналистам, что "на данный момент необходимости в корректировке страновых квот в соглашении нет".
В интервью ТАСС аль-Фалех говорил, что Казахстан обязался компенсировать рост добычи нефти с месторождения Кашаган, чтобы выполнять условия соглашения.
Ранее казахский министр говорил, что достиг поставил в известность своих саудовского и российского коллег о том, что в сентябре добыча нефти в Казахстане вырастет из-за увеличения производства на месторождении.