Глава "Россетей" не включен в кандидаты в новый совет директоров

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Глава "Россетей" Олег Бударгин не номинирован в новый состав совета директоров компании, который будет утвержден акционерами на годовом собрании 30 июня. Вместо Бударгина в совет директоров "Россетей" предлагается включить генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго РФ Анатолия Тихонова, следует из проекта решения годового общего собрания акционеров (ГОСА) по вопросу избрания членов совета директоров.

Сейчас Бударгин входит в совет директоров "Россетей". В состав совета директоров сетевой компании входит 15 человек. Согласно проекту решения по вопросу избрания членов совета директоров "Россетей" на собрании акционеров, других изменений в совете не ожидается.

В новый совет директоров "Россетей" планируется переизбрать генерального директора "Межрегионэнергосбыта" Станислава Аширова, председателя правления "Системного оператора ЕЭС" Бориса Аюева, заместителя председателя правления ассоциации "НП "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" Олега Баркина, старшего вице-президента по инновациям некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Василия Белова, советника генерального директора фонда "Институт профессиональных директоров" Олега Дубнова, президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александра Калинина, заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, председатель правления ФСК Андрей Муров, министр энергетики РФ Александр Новак, заместителя министра экономического развития Николая Подгузова, первого заместителя председателя - члена правления Внешэкономбанка Михаила Полубояринова, ректора "Национального исследовательского университета "МИЭ" Николая Рогалева, специального представителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергея Шматко, генерального директора "Русгидро" Николая Шульгинова.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники о том, что Бударгин может покинуть пост главы "Россетей". В компании и Минэнерго РФ получить комментарий по этому вопросу не удалось.

"Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяет 70% распределительных и более 90% магистральных электросетевых активов государства. В управлении "Россетей" находятся 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и "ФСК ЕЭС". Государству в лице Росимущества принадлежит 87,9% в уставном капитале "Россетей".