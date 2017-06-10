Центр "Сколково" представил на выставке в Париже проекты 10 российских IT-компаний

ПАРИЖ, 10 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Российский инновационный центр "Сколково" представил в Париже проекты десяти отечественных компаний, работающих в сфере информационных технологий. Презентация прошла в рамках технофестиваля "Future en Seine" ("Будущее на Сене"), который завершился в субботу на территории крупнейшего парижского парка Ла-Виллет.

Инновации в медицине

Одной из ярких премьер выставки стал высокотехнологичный медицинский экзоскелет компании "ЭкзоАтлет". В ходе презентации в выставочном павильоне посетители фестиваля смогли увидеть возможности отечественной разработки, предназначенной для людей с ограниченными возможностями.

"Эта модель предназначена для лиц с тяжелыми травмами позвоночника. В дальнейшем такие экзоскелеты планируется использовать также для реабилитации больных после инсультов и пациентов, страдающих рассеянным склерозом", - рассказал корр. ТАСС операционный директор IT-кластера "Сколково" Сергей Ходаков.

По его словам, представленная в Париже модель экзоскелета - полностью готовый к продаже образец. "От одной подзарядки он работает до 4 часов, чего вполне достаточно для передвижения. Стоимость одного образца составляет 3,5 млн рублей, и уже заключено соглашение с московской мэрией на поставку 70 таких экзоскелетов в столичные клиники. Сейчас прорабатывается вопрос о выходе на европейский рынок, где аналогов такому продукту пока практически нет", - отметил представитель "Сколкова".

Еще одним российским проектом в сфере медицинских технологий, представленным на парижском технофествиале, стало смарт-устройство "Спутник" от инновационного центра "Искра". Приспособление, состоящее из смарт-браслета и сопутствующего программного обеспечения, призвано помочь людям, подверженным риску инсультов и сердечных приступов. Устройство постоянно отслеживает медицинские параметры пациентов и позволяет им постоянно быть на связи с неотложной помощью.

Интерес публики

Для "Сколкова" это был первый опыт участия в большой IT-выставке во Франции. Всего в Париже были представлены разработки десяти компаний - резидентов "Сколково". Помимо медицинской сферы это проекты в сфере облачных технологий, робототехники, медиа-платформы, системы мониторинга. Из иностранных участников более широкое представительство было только у Мексики, которая привезла в Париж 14 компаний.

По словам Сергея Ходакова, интерес парижской публики и представителей бизнеса к российским проектам достаточно высок. "Видим большой интерес здесь, люди постоянно подходят, спрашивают, интересуются. Кроме того, за время пребывания в Париже мы провели здесь целый ряд переговоров о возможном партнерстве и сотрудничестве с крупными французскими компаниями, включая Orange, Total, Schneider Electric, теперь будем собирать обратную связь по всем компаниям, посмотрим, какие удалось наработать контакты", - отметил он.

Директор IT-кластера "Сколково" также рассказал о посещении российского стенда представителями правительства Франции - в один из дней его осмотрели министр высшего образования, научных исследований и инноваций Фредерик Видаль и госсекретарь по вопросам цифровых технологий Мунир Мажуби. "Никакой напряженности не было, они были очень приветливы, хотя и сдержаны. В "Сколково" еще свежа память и о приезде к нам Эмманюэля Макрона - в 2016 году он посещал нас, еще будучи министром. Мы не касаемся политики, а занимаемся лишь тем, что может сделать жизнь людей лучше, и в этом чувствуем понимание французских коллег", - заметил Ходаков.