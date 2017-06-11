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Новак ожидает начала восстановления спроса на нефть в I квартале 2018 года

Экономика и бизнес
11 июня, 7:48 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 11, июня. /ТАСС

К этому времени остатки запасов нефти должны быть сбалансированы, отметил министр энергетики России

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Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

© Артем Коротаев/ТАСС

АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Глобальный спрос на нефть начнет восстанавливаться в первом квартале 2018 года. Такое мнение министр энергетики России Александр Новак высказал в беседе с журналистами в кулуарах министерской конференции по устойчивому развитию в энергетике, которая проходит в Астане в рамках EXPO 2017.

"Остатки запасов постепенно снижаются, мы видим, что соглашение работает. Но, с учетом текущей ситуации, по нашим расчетам, это - первый квартал следующего года, когда спрос начнет после зимнего периода восстанавливаться. К этому времени остатки должны быть сбалансированы", - сказал он.

Министр напомнил, что цель соглашения о сокращении добычи - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.

Страны ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили сделку о сокращении добычи в ноябре 2016 года. Согласно договоренностям, участники должны были в первом полугодии 2017 года снизить производство нефти на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. На майской встрече в Вене участники продлили договор еще на девять месяцев, до апреля 2018 года.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 на тему "Энергия будущего" пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Участие в ней подтвердили 115 стран и 22 международные организации. Ожидается, что выставку смогут посетить более 2 миллионов человек.

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ЭКСПО-2017 Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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